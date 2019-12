Condividi su

Dinamo Zagabria-Manchester City: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo Stadion Maksimir di Zagabria, mercoledì 11 dicembre alle 18:55 si giocherà Dinamo Zagrabia-Manchester City. La partita sarà valida per il gruppo C dell’ultima giornata di UEFA Champions League.

Come arrivano le due squadre all’ultimo appuntamento di Champions

La Dinamo Zagabria si ritrova in terza posizione in classifica con 5 punti e nell’ultima partita giocata ha perso in trasferta contro l’Atalanta per 2-0. Il Manchester City oggi è in prima posizione in classifica con 11 punti e è reduce dal pareggio in casa contro lo Shakhtar Donetsk per 1-1.

Il City arriva in Croazia senza problemi per quanto riguarda la qualificazione: gli inglesi finiranno il turno da primi del girone. I croati, invece, possono sperare di passare agli ottavi in caso di vittoria e se, in contemporanea, l’Atalanta batterà lo Shakhtar in trasferta. In alternativa resteranno in Europa, ma nell’ex Coppa UEFA, se i bergamaschi non dovessero tornare dall’Ucraina a punteggio pieno.

Le probabili formazioni di Dinamo Zagabria-Manchester City

Come prevedibile, Guardiola potrà ricorrere ad un ampio turnover. Nonostante i citizens entrino in campo con le seconde linee, la compagine guidata dall’allenatore spagnolo rimane largamente favorita.

DINAMO ZAGABRIA (3-4-3): D. Livakovic, J. Moubandje, P. Stojanovic, Emir Dilaver, Amer Gojak, Arijan Ademi, Nikola Moro, Dani Olmo, B. Petkovic, Mislav Orsic, D. Kadzior Allenatore: Nenad Bjelica

MANCHESTER CITY (4-3-3): C. Bravo, N. Otamendi, Joao Cancelo, B. Mendy, Eric Garcia, Rodri, Phil Foden, I. Gundogan, Riyad Mahrez, R. Sterling, G. Jesus Allenatore: Pep Guardiola

Le quote di Dinamo Zagabria-Manchester City

Secondo i bookmaker la vittoria dei padroni di casa è data a 4.03, mentre la vittoria degli ospiti delil Manchester City è quotata a 1.82. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è a 4.14.

Tutte le formazioni, orari e quote delle partite di stasera 11 dicembre