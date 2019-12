Condividi su

Io ricordo, Piazza Fontana: trama, cast e anticipazioni della docufiction

Stasera 12 dicembre 2019 alle 21.25 su Rai 1 andrà in onda Io ricordo, Piazza Fontana. Esattamente cinquant’anni fa nel centro di Milano, presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura, venne fatta esplodere una bomba che causò la morte di diciassette persone e ne ferì ottantotto. Non fu quello l’unico attacco terroristico del giorno ma ne seguirono altri quattro gettando l’intero Paese in uno stato di profonda disperazione e paura.

Come tristemente noto, l’attentato nel capoluogo lombardo aprì alla strada ad un drammatico periodo storico per l’Italia per lungo tempo tormentata da azioni violente, ambigui accordi tra personaggi di potere e complotti. Ma vediamo insieme in che modo la rete ammiraglia ha deciso di raccontare la strage di Piazza Fontana.

Io ricordo, Piazza Fontana: trama e anticipazioni della docufiction

Io ricordo, Piazza Fontana, un titolo che contiene già in sé non solo il racconto della strage ma le sensazioni di chi ha vissuto sulla propria pelle quella tragica giornata. Queste sono infatti erano le parole del telegramma inviato dalla famiglia di Pietro Dendena, una delle diciassette vittime dell’attentato, al Presidente della Repubblica in risposta ai tanti vuoti di memoria dei politici durante il processo.

La docufiction ripercorre quel drammatico evento attraverso il punto di vista di Francesca, figlia di Pietro che al tempo aveva solo diciassette anni e che mai avrebbe immaginato che il padre si sarebbe seduto al tavolo ovale sotto il quale era stata posta la bomba. Successivamente la donna si è battuta per far emergere la verità su quei terribili eventi. L’opera, passo dopo passo, ci mostra il lungo iter giudiziario e attraverso immagini di quel tempo, il giorno dei funerali, filmati inediti, interviste, testimonianze e le indagini iniziate con la pista anarchica. Dopo innumerevoli rinvii e appelli, nel 2005 la sentenza della Corte di Cassazione ha attribuito l’attentato di Piazza Fontana al gruppo neofascista di Ordine Nuovo ma dichiarando l’impossibilità di punire i responsabili, Freda e Ventura, in quanto già definitivamente assolti anni prima.

Il cast della docufiction

In Io ricordo, Piazza Fontana Giovanna Mezzogiorno interpreta Francesca Dardena.

Hanno partecipato alla docufiction anche Nicole Fornaro, Anna Ferruzzo, Simone Gandolfo e Lorenzo Cervasio.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]