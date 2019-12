Condividi su

Nemiche per la pelle: trama, cast e anticipazioni del film

Siete in cerca di una commedia ricca di interessanti spunti di riflessione? Allora Nemiche per la pelle potrebbe fare al caso vostro. La pellicola del 2016, in onda stasera 13 dicembre 2019 alle 21.20 su Rai 3, è stata diretta da Luca Lucini, regista italiano noto al grande pubblico per opere come Tre metri sopra al cielo, L’uomo perfetto, Amore, bugie & calcetto, Oggi sposi e Come diventare grandi nonostante i genitori.

Il lungometraggio dai toni agrodolci, distribuito da Good Films e sceneggiato da Doriana Leondeff e Francesca Manieri, ha potuto contare sulle musiche di Fabrizio Campanelli, la fotografia di Claudio Cofrancesco ed il montaggio a cura di Massimo Fiocchi. Ma qual è la sinossi di Nemiche per la pelle?

Nemiche per la pelle: trama e anticipazioni del film

Lucia e Fabiola sono due donne molto diverse sia per temperamento che stile di vita. Mentre la prima è una psicologa per animali ansiosa e poco interessata al proprio aspetto esteriore, la seconda è una dirigente di un’agenzia immobiliare tutto lavoro, shopping e tacchi alti. Opposte in tutto, c’è però una persona che le accomuna: Paolo, marito della terapeuta che dopo tempo ha divorziato e si è risposato con l’affascinante donna d’affari. Nulla sembra quindi poter avvicinare le nemiche per la pelle fino a quando un evento cambia il loro destino.

Un giorno Fabiola e Lucia vengono informate che Paolo è deceduto e, giunte dal notaio per la lettura del testamento, scoprono qualcosa di davvero incredibile: l’uomo ha lasciato la custodia di suo figlio ad entrambe. Peccato che nessuna delle due abbia mai avuto bambini con lui e che quindi il piccolo sia necessariamente il frutto di un’altra relazione di cui erano completamente all’oscuro le donne. Inizialmente scettiche all’idea di prendersi cura del piccolo sconosciuto, passo dopo passo le nemiche per la pelle scopriranno nuovi lati di se stesse e dell’altra.

Il cast del film

In Nemiche per la pelle Margherita Buy interpreta Lucia e Claudia Gerini è Fabiola. Giampaolo Morelli veste i panni di Giacomo, Paolo Calabresi quelli di Stefano e Gigio Morra è Attilio. Inoltre Lucia Ragni ricopre il ruolo della signora Innocenti, Andrea Bosca quello di Ruggero e Shi Yang Shi che è Marco Chang.

Hanno partecipato al film anche Pia Engleberth nella vesti della suora, Federica Fracassi in quelle di Coralla e Bettina Giovannini che è Melinda. Stefano Santospago recita la parte di Paolo, Jasper Cabal quella di Paolo Junior e Renato Abbate è un paziente. Infine Nolasco Cruz Sta Isabel è Maurizio, Michaela Gargiullo interpreta una paziente e Raffaella Lebboroni è Madre Clarissa. Completano il cast Lorenzo Lucchi nei panni del segretario dell’agenzia, Chiara Tomarelli quelli di Alberica mentre Silvia Manganiello e Carola Stagnaro sono due acquirenti.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]