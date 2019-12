Condividi su

Resident Evil 7, il survival horror ad un prezzo bassissimo

Per i possessori di Xbox One e PC, che non hanno ancora avuto modo di giocare a RE7, c’è una grande opportunità; attualmente ha ricevuto un massiccio sconto, andiamo a delinearlo per chi non conosce il titolo e vuole approcciarsi e, come e dove acquistarlo.

Horror in prima persona

Sviluppato da Capcom, Resident Evil 7 è il primo gioco della serie numerata ad essere in prima persona; apprezzato dalla critica per il ritorno alle originali atmosfere della saga, si discosta di molto dai titoli usciti dopo RE4, che hanno ricevuto un’impronta più action. RE7 può essere giocato sia normalmente (controller) che con il visore VR (PS4 e PC); quest’ultimo mantiene intatta l’esperienza di gioco seppur con un leggero calo grafico e con varie opzioni che renderanno meno difficoltose le sessioni per chi ha problemi di motion sickness. In RE7 verremo messi nei panni di Ethan Winters al quale, ricevuto un messaggio dalla sua moglie scomparsa, gli viene chiesto di andarla a prendere in Louisiana; passati tre anni dalla sparizione della consorte, il protagonista vuole andare a fondo della questione e parte per la sua destinazione. All’arrivo verrà accolto da un bosco, al cui interno sorge un’enorme casa, qui partirà il nostro soggiorno dell’orrore. Le atmosfere di Resident Evil 7 richiameranno fortemente le più classiche scene film horror americane tra cui The Blair Witch Project di Daniel Myrick e Eduardo Sanchez, La Casa di Sam Raimi o specialmente Non aprite quella porta di Tobe Hooper.

Nicholas Winding Refn in Death Stranding. Biografia e carriera del regista

Dove e come acquistare Resident Evil 7

RE7 è in sconto su Xbox One e PC al prezzo di 4,99€, fortemente consigliato per il fatto che un titolo del genere difficilmente lo si può trovare a queste cifre. Il gioco appartiene alla categoria Play Anywhere, ovvero se il titolo viene acquistato tramite Microsoft Store o su Xbox One varrà come un solo acquisto e potrà essere usufruito su entrambe. Oppure per chi ha intenzione di acquistare anche i dlc vi è il formato edizione Gold a 14,99€.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]