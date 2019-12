Condividi su

Sondaggi elettorali Ixè: Emilia Romagna, Bonaccini consolida il vantaggio

Si ribaltano i rapporti di forza in Emilia Romagna. Secondo i sondaggi elettorali Ixè elaborati per Cartabianca, il centrosinistra avrebbe due punti di vantaggio sul centrodestra. Rispetto alle elezioni europee, la coalizione guidata dal Pd ha quasi 5 punti in più, mentre quella capitanata dalla Lega quasi 3 in meno. A differenza di Ipsos, Ixè sonda i dem prima forza politica della regione (29,4%) mentre sottostima il potenziale elettorale della lista Bonaccini e delle civiche a lui collegate (7,8 contro 20,2% registrato da Ipsos). La Lega è data al 27,9% e Fratelli d’Italia sotto il 10% (7,9%). Il Movimento 5 Stelle è sondato all’8,8%.

L’orientamento di voto premia il governatore uscente Stefano Bonaccini che raccoglie il 47,2% delle preferenze. Sette punti in più della candidata di centrodestra Lucia Borgonzoni (40,1%). Lontanissimo al 7,8%, il candidato Cinque Stelle, Simone Benini.

Secondo il 53,5% degli elettori dell’Emilia Romagna, il governatore uscente verrà riconfermato alla guida della regione. Di questi il 41,3% si dichiara di centrosinistra. Segno che Bonaccini raccoglie consensi trasversali.

Letto così, sembrerebbe un risultato già scritto, ma Ixè avverte che il numero di indecisi è ancora molto alto e la partita rimane incerta.

Fonte: Ixè

I sondaggi elettorali Ixè hanno registrato, come di consueto, le intenzioni di voto nazionali. La Lega scivola sotto quota 30%, tornando a valori simili a quelli post caduta governo giallo verde. Non ne approfittano Pd e Movimento 5 Stelle che perdono voti e calano rispettivamente al 20,2% e al 16%. Flette leggermente anche Fratelli d’Italia al 10,5% mentre Forza Italia perde mezzo punto, attestandosi al 7%. Italia Viva arresta la caduta e sale al 3,6%.

Sul fronte fiducia, poche novità da segnalare. Il premier Conte rimane primo con il 41%, seguito da Salvini (32%) e Meloni (31%). Il 47% degli intervistati scommette che i governo durerà al massimo fino alle regionali del 2020 per poi cadere. Nel M5S prevale invece la quota di chi crede che l’esecutivo durerà tutta la legislatura (40%) mentre un terzo degli elettori dem è convinto che l’esperienza di governo terminerà molto prima.

Interessante, infine, un dato registrato dai sondaggi elettorali Ixè sul futuro del Movimento. Per il 57% degli italiani i Cinque Stelle avranno sempre meno consensi. Convinto di ciò anche il 56% degli elettori dem. Un elettore pentastellato su due è invece sicuro che il Movimento manterrà i propri consensi ma non potrà crescere più di tanto.

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 16 AL 17 DICEMBRE 2019

