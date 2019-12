Condividi su

Panettone e pandoro Natale 2019: controllo qualità, ecco i test da fare

Pensi a cosa mangiare a Natale e i primi cibi che vengono in mente sono i dolci: il Panettone e il Pandoro, in primis. Poi ci sono anche il torrone, il panforte e via dicendo, ma il panettone e il pandoro rappresentano una tradizione importante sulle tavole natalizie. Quindi meglio non rovinarla ed effettuare un preliminare controllo qualità. Ecco a cosa bisogna prestare attenzione per valutare la qualità dei prodotti.

Come riconoscere un panettone di qualità

La prima cosa che si dovrebbe guardare in un panettone o un pandoro tradizionale è l’elenco degli ingredienti. Ovviamente ogni prodotto ha le sue varianti, ma qui ci soffermiamo sul classico. In un panettone, ad esempio, devono essere presenti i canditi di arance e cedro, informa Il Salvagente, così come il latte utilizzato per fare il dolce deve essere intero e non parzialmente scremato, mentre le uova devono essere fresche e non pastorizzate.

Uova fresche servono anche al pandoro, che di contro deve avere una presenza di burro non inferiore al 20%; parimenti devono essere presenti aromi di vaniglia o vanillina.

Il colore e altri particolari importanti

Un altro test da fare riguarda la valutazione del colore. La mollica del panettone deve essere di un giallo simile al torlo d’uovo, mentre i buchi dovranno essere uniformi.

Per quanto riguarda il pandoro, il colore della mollica deve essere di un giallo che risulti un mix tra burro e uova. Non devono assolutamente esserci dei colori scuri, marroni o grigi, mentre così come per il panettone, anche nel pandoro gli alveoli devono essere piccoli e distribuiti in modo uniforme.

Gli ingredienti del panettone e del pandoro industriale

Veniamo ora agli ingredienti che caratterizzano un panettone o un pandoro industriale, riportati sempre da Il Salvagente. Ecco gli ingredienti che sono indispensabili nel panettone industriale:

Farina di frumento;

Zucchero;

Sale;

Lievito naturale costituito da pasta acida;

Uova di gallina categoria A (fresche) e/o tuorlo d’uovo (non meno del 4% in tuorlo);

Burro (quantità non inferiore al 16%);

Uvetta e scorze di agrumi canditi (quantità non inferiore al 20%).

Di seguito gli ingredienti obbligatori per il pandoro.

Farina di frumento;

Zucchero;

Sale;

Lievito naturale costituito da pasta acida;

Uova di gallina categoria A (fresche) e/o tuorlo d’uovo (non meno del 4% in tuorlo);

Burro (quantità non inferiore al 20%);

Aromi di vaniglia o vanillina.

