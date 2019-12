Condividi su

Thomas a Sanremo Giovani 2020: carriera, biografia e chi è

Reduce dal talent Amici di Maria De Filippi che lo ha fatto conoscere al pubblico nel 2017, Thomas Bocchimpani è uno dei dieci artisti che il 19 Dicembre, in prima serata su Rai 1, competeranno per i 5 posti disponibili tra le Nuove Proposte di Sanremo 2020. Il cantante, nato a Bassano Del Grappa in provincia di Vicenza il 13 Aprile 2000, è tra i concorrenti più esperti e noti al pubblico.

Le parole di Thomas su Ne 80

Thomas presenterà a Sanremo Giovani il Brano Ne 80, ispirato a due grandi passioni dell’artista, gli Anni 80 e Michael Jackson. Parlando del brano in gara, ha detto: “Si tratta di un pezzo che ho scritto insieme a Danti, con l’intento di raccontare il mio punto di vista sulla realtà quotidiana. Il pezzo tocca diverse tematiche che influenzano la nostra vita, specialmente le nuove generazioni, come l’imperialismo mediatico e altri aspetti a livello sociale e culturale. Esprimo il mio punto di vista, tutto ciò in chiave ironica, funkeggiante e con un bel groove. Con molti richiami a livello testuale e sonoro agli anni ’80, che è il periodo musicale che più mi ha ispirato nella mia carriera”. Si viene subito colpiti da Ne 80: la nostalgia per gli Anni 80, che pure sono un periodo che Thomas neppure ha vissuto, e l’ammirazione per Jacko sono ben evidenti, così come la sua presenza scenica e la sua capacità di coinvolgere il pubblico. La sua proposta rientra perfettamente nello spirito del Festival degli ultimi anni, che cerca di togliersi di dosso quell’immagine di evento legato a stilemi del passato e poco attento ai cambiamenti che sono occorsi nella società negli ultimi anni.

Ha già vinto due dischi d’oro

Thomas Bocchimpani si esibisce dall’età di 10 anni, ma già da bambino si accosta alla musica e al canto. Nel 2013 è tra i concorrenti di Io Canto, talent Mediaset per giovanissimi. A 16 anni, l’occasione della vita, con la partecipazione ad Amici dove si dimostra brillante e sicuro di sé, riuscendo a mettere in luce il suo talento sia per ciò che riguarda le sue doti canore che per la sua abilità nella danza, che trae chiaramente ispirazione dal suo idolo Michael Jackson. Non arriva in finale, ma è comunque uno dei partecipanti che più lasciano il segno in quell’edizione.

Dopo Amici, Thomas non mantiene tutte le promesse, ma comunque riesce a piazzare due dischi – l’EP Oggi Più Che Mai e Thomas – che conquistano entrambi il disco d’oro. Prima di cimentarsi nella conquista di un posto sul palco dell’Ariston, il performer veneto ha comunque messo a segno un progetto importante, che lo ha portato a collaborare, insieme a Edoardo Bennato, al singolo di Gabry Ponte Il Calabrone. La sua partecipazione alle varie fasi delle selezioni per Sanremo Giovani è ben documentata sul suo account Instagram.

