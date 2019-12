Condividi su

Sassuolo-Napoli: formazioni, diretta tv, streaming e dove vederla

Sassuolo-Napoli è il posticipo che chiuderà la 17esima giornata del campionato di Serie A: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di domenica 22 dicembre allo stadio Mapei di Reggio Emilia.

Il Sassuolo, con la vittoria nel recupero della settima giornata contro il Brescia, ha sistemato l’unica cosa che non andava bene sin qui nel proprio cammino: la classifica. La squadra di De Zerbi, fatta eccezione per un paio di partite, ha giocato tante ottime partite, raccogliendo spesso e volentieri meno di quanto avrebbe meritato. Come accade ormai da un paio di stagioni, questo Sassuolo è destinato a stare in una terra di mezzo: non lotterà per l’Europa League, ma ha dei valori troppo importanti per essere coinvolta nella lotta retrocessione.

Il Napoli è probabilmente la squadra più in difficoltà, insieme alla SPAL, di tutto il campionato: non vince in Serie A da otto turni e sembra essere entrato in un tunnel senza fine. Quale peggiore avversario da affrontare in questo momento, se non il Sassuolo, per Gattuso? Ringhio dovrà risolvere tantissime problematiche, tecniche e non, per risalire la china: ad oggi il quarto posto, obiettivo minimo stagionale, è lontanissimo.

Sassuolo-Napoli: le probabili formazioni

De Zerbi insiste sul 4-2-3-1: potrebbe esserci qualche sorpresa visti gli impegni ravvicinati. Traoré dovrebbe essere confermato sulla trequarti e occhio a Boga, apparso stanco e ora a rischio riposo.

Gattuso conferma il 4-3-3: Mertens non è al meglio e partirà al massimo dalla panchina. Milik e Insigne ci saranno, ballottaggio serrato fra Lozano e Callejon con il primo favorito.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Muldur, Ferrari, Marlon, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Traoré, Djuricic; Caputo.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Ruiz, Allan, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.

Dove vedere il match in diretta tv e streaming

Sassuolo-Napoli sarà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

