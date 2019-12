Condividi su

Album rock 2020 in uscita: anticipazioni e artisti

Sempre dato prossimo ad estinguersi, ma mai domo, il rock ha visto durante il 2019 l’uscita di prodotti di gran qualità – gli Who sopra tutti – che fanno ben sperare per l’anno nuovo. Già da ora possiamo dare un’occhiata ai principali album rock del 2020.

Il punk-rock di Green Day e The Offspring

I Green Day hanno annunciato per il 7 Febbraio 2020 Father Of All Mutherfuckers, che è già stato preceduto in Settembre dal singolo Father Of All. L’album sarà anche l’occasione per gli americani di dare il via a un tour che inizierà a Marzo e si estenderà fino ad Agosto, per un totale di 22 Paesi e 46 spettacoli. A dividere il palco con Billie Joe Armstrong & Co., i Fall Out Boy e i Weezer. L’Italia sarà visitata in due occasioni: il 10 Giugno saranno a Milano e il giorno seguente parteciperanno al Firenze Rocks.

Anche quello degli Offspring è uno degli album rock del 2020 più attesi. I californiani, attivi fin dal 1984, colmeranno un vuoto durato ben 8 anni – l’ultimo disco è stato, nel 2012, Day Go By – con un album che uscirà nei primi mesi del 2020, come conferma il chitarrista Kevin “Noodles” Wasserman:

“Ultimamente abbiamo lavorato duramente e prodotto tanta musica nuova. Dobbiamo solo realizzare l’artwork e firmare un contratto di distribuzione e l’opera sarà completa. Il disco uscirà quasi sicuramente ad inizio 2020”.

Album rock 2020: il ritorno del Madman

Di sicuro, uno degli album rock del 2020 su cui saranno puntati i riflettori sarà quello di Ozzy Osbourne. Nonostante tutti i problemi che hanno costellato l’anno in corso, il Madman non ha smesso di lavorare al nuovo disco in uscita a Gennaio 2020. Ancora top secret nome e contenuto dell’album che i fan aspettano dal 2009; si sa soltanto che Ozzy ha riunito attorno a sé Andrew Watt alla chitarra, il bassista dei Guns’n’Roses Duff McKagan e, dai Red Hot Chili Peppers, Il batterista Chad Smith. A produrre il disco sarà Post Malone, con il quale ha già collaborato per Take What You Want.

Alanis Morissette e i “gotici” Evanescence

Preceduto da Reasons I Drink, il nuovo lavoro di Alanis Morissette, Such Pretty Forks In The Road, in programma per il 1° Maggio, ha posto fine all’attesa, durata otto anni, di una delle figure femminili più talentuose del panorama rock. Tema portante dell’album saranno i problemi della cantautrice canadese con alcool e cibo. In programma anche un tour per i 25 anni di Jagged Little Pill.

Tra gli album rock del 2020, quello dei goth-rockers Evanescence si avvia a porre la sua candidatura a disco dell’anno. La data esatta è ancora ignota, ma la vocalist della band ha detto che “il 2019 è stato un anno molto creativo per noi. Abbiamo tenuto diversi concerti e soprattutto lavorato sul nuovo album. Siamo quasi certi di pubblicarlo nel 2020, dobbiamo solo mettere a punto le ultime cose”.

