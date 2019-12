Condividi su

Calendario Formula E 2020: gare, piloti, squadre e novità in pista

La sesta stagione di Formula E è cominciata tra il 22 e il 23 novembre scorso: la categoria riservata alle monoposto elettriche è sempre più seguita.

Formula E 2020: le modifiche regolamentari per la stagione 2019/20

Le modifiche regolamentari discusse dai vertici della Formula E e della FIA per la stagione 2019/20 riguardano innanzitutto i punteggi. In stile Formula 1 continueranno a essere assegnati al vincitore della gara 25 punti, al secondo classificato 18 punti e così 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 e un punto in base all’ordine di arrivo. Inoltre, spetteranno ancora 3 punti a chi si aggiudica la pole e un punto al pilota che tra i primi 10 effettua il giro più veloce in gara, tuttavia, un ulteriore punto sarà assegnato al pilota che effettua il giro più veloce nella fase a gruppi durante le qualifiche.

Oltre a questa modifica si segnalano diversi aggiustamenti dal punto di vista tecnico. La prima riguarda l’attack mode, cioè la possibilità di sfruttare una maggiore potenza in alcune zone del circuito: saranno 10 i Kw in più (si passa da 225 a 235 Kw supplementari). In secondo luogo, con il nuovo regolamento si scalerà 1 KWh per ogni minuto di Safety Car o Full Course Yellow (ossia la Virtual Safety Car della Formula E). Infine, si sospenderà il conto alla rovescia durante le sospensioni e ci sarà una sola Motor Generator Unit (prima erano due le MGU), per il recupero dell’energia in frenata, a bordo delle vetture.

Formula E: calendario, scuderie e piloti

A parte quest’ultima novità, le vetture restano uguali a quelle della scorsa stagione: scocca di produzione Spark, centralina McLaren Applied technology, freni Brembo, pneumatici Michelin e il powertrain sviluppato autonomamente da ciascuna scuderia. Grandi cambiamenti, invece, arriveranno a partire dal 2022, quando esordiranno le monoposto di Terza Generazione (Gen3): saranno più compatte (passeranno dagli attuali 516 cm di lunghezza e 177 di larghezza, a 500 e 170 cm) e leggere (dovranno avere un peso complessivo (compreso il pilota) di 780 kg, 120 kg in meno rispetto agli attuali 900 kg).

Per quanto riguarda le scuderie, quest’anno in Formula E ci saranno anche Porsche e Mercedes. La prima schiererà i piloti Neel Hani e André Lotterer, la seconda l’ex F1 Stoffel Vandoorne oltre a Nyck De Vries. In totale saranno 12 le squadre – e 24 i piloti – a partecipare all’edizione 2019/20.

Il calendario prevede 14 gare in 12 città differenti. I motori si sono accesi il 22 novembre in Arabia Saudita, come si diceva, e si spegneranno il 26 luglio a Londra. Nuove tappe del mondiale Seul (3 maggio) e Jakarta (6 giugno). La Formula E correrà all’Eur di Roma il 4 aprile 2020. Tutte le gare saranno trasmesse in Italia da Mediaset ed Eurosport.

