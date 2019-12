Condividi su

Prossimo turno Ligue 1 2019/2020: orari partite, calendario e diretta tv

La 19esima giornata di Ligue 1 verrà disputata tutta in contemporanea: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di sabato 21 dicembre.

Prossimo turno Ligue 1: impegni abbordabili per PSG e Marsiglia

Il Paris Saint Germain si ritrova – come ogni anno – a guardare tutte le squadre dall’alto verso il basso, conducendo un campionato quasi a senso unico: la prima inseguitrice è già distante 7 punti, ma i parigini hanno anche un incontro da recuperare. Impegno abbordabile per la squadra di Tuchel: Mauro Icardi cercherà il nono gol in campionato contro il non irresistibile Amiens, reduce da quattro sconfitte consecutive.

Partita sulla carta senza storia anche per il Marsiglia, che prova a dare un senso a questo campionato già deciso in partenza: gli uomini di Villas Boas se la vedranno con il Nimes penultimo.

Nizza pronto a sfidare l’ultima, impegno ostico per il Monaco

Il Nizza, protagonista sin qui di un rendimento a dir poco altalenante, ospita il Tolosa che, incredibile ma vero, ha perso otto partite consecutive in Ligue 1: difficile non retrocedere con questi numeri.

Match di metà classifica quello tra Strasburgo e Saint Etienne, così come quello fra Montpellier e Brest. L’Angers ha l’opportunità, battendo il Nantes, di accorciare sul gruppo delle squadre coinvolte alla ricerca di un posto in Europa.

Il Monaco prova a rialzarsi dopo la fallimentare stagione dello scorso anno ed è reduce da quattro risultati utili nelle ultime cinque. L’avversario è il lanciatissimo Lille che, nonostante la battuta d’arresto nell’ultimo turno, vanta un ottimo terzo posto in classifica.

Prossimo turno Ligue 1: il Lione sfida il Reims

Occhi puntati sul Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League. La squadra di Garcia non sta ben figurando in campionato e non a caso si trova all’ottavo posto. L’avversario di giornata è il Reims, che si trova inaspettatamente a soli tre punti dal quarto posto.

Scontro diretto nelle parti basse del tabellone per Digione e Metz, chi perde rischia di scivolare ancora più in giù; infine, il Rennes – che ha contribuito all’eliminazione della Lazio dall’Europa League – affronta in casa il Bordeaux.

Prossimo turno Ligue 1: dove vederlo in tv

I match del prossimo turno di Ligue 1 verranno trasmessi in diretta ed esclusiva su DAZN.

