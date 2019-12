Condividi su

Sondaggi elettorali Index: regionali Campania, centrodestra in vantaggio

Tra le tante regioni che andranno alle urne il prossimo anno, una è la Campania. A qualche mese dal voto, i candidati certi sono il governatore attuale Vincenzo De Luca, sostenuto dal Pd e dal centrosinistra e Stefano Caldoro, candidato di centrodestra espressione di Forza Italia. Il Movimento 5 Stelle al momento brancola nel buio. Le strade da percorrere al momento sono tre: andare da soli, allearsi con il Pd, sostenere un civico. La prima ipotesi è la meno realizzabile visti i rapporti, quasi inesistenti, tra il Movimento e De Luca. Sulla seconda è il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a dire la sua: “Per vincere bisogna stare assieme, non da soli. Penso che nella situazione campana, oggettivamente difficile, sia necessario includere”. La terza ipotesi, invece, stuzzica Carlo Sibilia, sottosegretario all’Interno, che non disdegnerebbe un’alleanza con il sindaco De Magistris in chiave anti De Luca. Al momento tra i Cinque Stelle il nome forte è quello di Valeria Ciarambino, capogruppo regionale.

Ma chi parte favorito? A fare una previsione ci ha pensato Index Research. Nei sondaggi elettorali commissionati da Federazione Popolare, contenitore politico che si richiama alla Dc, sono stati ipotizzati due scenari. Uno con il candidato di centrodestra effettivo, Stefano Caldoro. L’altro con Mara Carfagna, all’inizio papabile candidata di Forza Italia nella regione. Secondo la rilevazione, il centrodestra raccoglierebbe più voti con la vicepresidente della Camera (49%) che con l’ex governatore della Campania Caldoro (47%). Va sottolineato che, in entrambi i casi, il centrodestra ha un ampio vantaggio sugli sfidanti. De Luca è distante 14 punti dalla Carfagna e 11 da Caldoro, mentre Ciarambino dei Cinque Stelle è lontanissima tra il 14 e il 15%. La quota di indecisi è ancora molto alta (tra il 25 e il 30%) ma difficilmente, a meno di clamorosi ribaltoni, il risultato cambierà.

Cambia invece il rapporto di forza dei partiti nella regione. Il Movimento 5 Stelle perde il primato conquistato alle Politiche 2018 e confermato alle scorse europee. I pentastellati subiscono il sorpasso della Lega, diventata nel weekend soggetto nazionale a tutto tondo, che raccoglie il 17% dei consensi. Non solo. Anche il Pd mette la freccia e supera i Cinque Stelle (16 contro 15%). Nel centrodestra, Forza Italia vince, per ora, la battaglia tutta interna contro Fratelli d’Italia (14 contro 11%). La lista civica Campania Libera e la lista De Luca Presidente raccolgono insieme il 10%.

Fonte: Index

Sondaggi elettorali Index: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 29 novembre al 2 dicembre. Campionamento casuale di tipo probabilistico stratificato per sesso, classi di età, ampiezza centri. Popolazione maggiorenne residente in Campania. Errore: 3,1. Totale contatti: 5.006 Interviste complete: 1.000 (16,0) Rifiuti/Sostituzioni: 4.006 (84,0). Metodo raccolta delle informazioni: Interviste telefoniche metodologia CATI con questionario strutturato.

