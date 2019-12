Condividi su

Il GGG – Grande Gigante Gentile: trama e cast del film stasera in tv

Siete in cerca di un pellicola family friendly? Allora Il GGG – Grande Gigante Gentile potrebbe fare al caso vostro! Il film del 2016, in onda stasera 23 dicembre 2019 alle 21.21 su Canale 5, è stato diretto da Steven Spielberg, celebre regista noto per aver firmato grandi successi come Duel, Lo squalo, I predatori dell’arca perduta, E.T. l’extra-terrestre e Schindler’s List – La lista di Schindler.

Il lungometraggio d’avventura, sceneggiato da Melissa Mathison e adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 1982 scritto da Roald Dahl, ha potuto contare sulle musiche di John Williams, la fotografia di Janusz Mathison mentre il montaggio è stato affidato a Michael Kahn. Ma qual è la sinossi di GGG?

Il GGG – Grande Gigante Gentile: trama e anticipazioni del film stasera in tv

GGG, nonostante il suo aspetto imponente e maestoso, è un Grande Gigante Gentile. Nel Paese in cui vive però i suoi concittadini non sono per nulla avvezzi alla dolcezza e i buoni sentimenti. Gli altissimi abitanti del luogo infatti sono ghiotti di esseri umani e in particolar modo adorano divorare bambini. Proprio per questo, quando il protagonista rapisce la piccola Sophie e la porta nel suo rifugio, la giovanissima fanciulla è terrorizzata e convinta che la sua fine sia vicina.

La paura lascia spazio alla meraviglia appena il titanico sconosciuto rivela alla sua nuova amica di cibarsi solo di cetrionzoli e sciroppio. Il grandissimo omaccione inoltre si mostra subito cortese e guida la piccola alla scoperta del magico Paese dei Sogni. Passo dopo passo tra i due compagni d’avventure si crea un profondo legame di affetto ma una minaccia incombe sui bambini: gli altri giganti sono pronti ad una nuova strage. Riusciranno Sophie e il GGG a fermare la scellerata impresa?

Il cast del film

Protagonista della pellicola è Mark Rylance che interpreta GGG mentre Ruby Barnhill è Sofia. Penelope Wilton veste i panni della Regina Elisabetta II, Jemaine Clement quelli di InghiottiCiccia, Rebecca Hall è Mary e Rafe Spall è Mr. Tibbs. Inoltre Bill Hader recita la parte di Sangue-Succhia, Daniel Bacon quella di Scrocchia-Ossa e Michael Adamthwaite è il Bruciadito.

Hanno partecipato al film anche Chris Gibbs nel ruolo di Ciucciabudella, Adam Godley in quello di Strizzateste e Paul Moniz de Sa è Sputacarne. Jonathan Holmes è Frullabimbi, Ólafur Darri Ólafsson interpreta Spellamocciose e Marilyn Norry è Mrs. Clonkers. Completano il cast di GGG Chris Shields, Matt Frewer e Geoffrey Wade nei panni dei generali della regina.

