Cenerentola 2015: trama, cast e curiosità del film stasera in tv Rai 1

In perfetto accordo con la magica atmosfera natalizia, la prima serata del giovedì si aprirà all’insegna delle grandi emozioni con Cenerentola. La pellicola del 2015, in onda oggi 26 gennaio 2019 alle 21.25 su Rai 1, è stata diretta da Kenneth Branagh, celebre attore e regista nordirlandese noto al grande pubblico per aver firmato opere come Enrico V, Il canto del cigno, Frankenstein di Mary Shelley, Il flauto magico, Thor e Assassinio sull’Orient Express.

Il romantic movie, prodotto da Walt Disney Pictures e sceneggiato da Aline Brosh McKenna con Chris Weitz, ha potuto contare sulle musiche di Patrick Doyle, la fotografia di Haris Zambarloukos mentre il montaggio è stato affidato a Martin Walsh. Il lungometraggio inoltre rappresenta la trasposizione cinematografica della famosissima fiaba Cenerentola ed è il remake in live action del film d’animazione del 1950. Ma vediamo insieme la sinossi!

Cenerentola 2015: trama del film stasera in tv Rai 1

Cenerentola racconta la storia di Ella, dolce, coraggiosa e bellissima figlia di un mercante di tessuti. La ragazza ha perso la madre quando era ancora una bambina e allora il padre, con l’intento di riportare un po’ di gioia e serenità in casa, decide di sposare l’elegante e cinica vedova Lady Tremaine. Quest’ultima durante il precedente matrimonio ha dato alla luce Anastasia e Genoveffa, due vere e proprie canaglie viziate e senza cuore che si divertono a tormentare l’orfana. Purtroppo ben presto anche il capofamiglia della protagonista muore e la novella moglie ne approfitta per prendere il completo controllo di tutte le ricchezze lasciate dal defunto marito. In cerca di un spalla su cui piangere, Ella proprio in un momento così delicato è costretta a sopportare soprusi ed umiliazioni perpetrati da Lady Tremaine e le sue perfide figlie.

Trattata come una domestica e ribattezzata Cenerentola, la giovane donna, stanca dei continui maltrattamenti, scappa nel bosco per trovare un po’ di pace. Qui conosce l‘affascinante Kit e immediatamente tra i due scatta il colpo di fulmine. Dopo il fatidico incontro, entrambi non riescono a smettere di pensare a quel magico momento e il giovane uomo, essendo in realtà un principe, decide di organizzare una ballo invitando tutti gli abitanti del paese con la speranza di rivedere la sua innamorata. Ella si prepara per la festa ma la Lady Tremaine e le sorellastre, invidiose della sua bellezza, distruggono il suo abito. Triste e sconsolata, giunge in suo soccorso la fata madrina che aiuta Cenerentola a preparasi per il grande evento con un incantesimo valido però solo fino a mezzanotte.

Il cast del film

In Cenerentola Lily James interpreta Ella mentre Richard Madden è il principe Kit. Cate Blanchett veste i panni di Lady Tremaine, Helena Bonham Carter quelli di fata madrina e Stellan Skarsgård è il granduca. Inoltre Derek Jacobi ricopre il ruolo del re, Nonso Anozie quello del capitano e Hayley Atwell è la madre di Ella.

Hanno partecipato al film anche Ben Chaplin nella parte del padre di Ella, Eloise Webb in quella di Ella bambina e Holliday Grainger che è Anastasia Tremaine. Sophie McShera indossa le vesti di Genoveffa Tremaine, Alex Macqueen quelle del banditore reale e Rob Brydon è il maestro Phineus. Completano il cast di Cenerentola Jana Perez nei panni della principessa Selina di Saragossa e Richard McCabe in quelli del barone.

Cenerentola 2015: curiosità del film stasera in tv Rai 1

Forse non tutti sanno che Lily James si presentò ai provini per il ruolo di Anastasia ottenendo invece quello di Cenerentola. Per impreziosire l’ambito celeste del ballo e l’acconciatura della protagonista sono stati utilizzati più di diecimila Swarovski. Inoltre gli interni del palazzo reale sono stati girati nella Royal naval College, edificio costruiito su ordine di Guglielmo III d’Inghilterra.

La regia del film, a cura di Kenneth Branagh, inizialmente era stata affidata a Mark Romanek che però poi decise di abbandonare la direzione dell’opera per divergenze creative. Infine la pellicola ha ottenuto una candidatura a Premi Oscar, a Bafta e Critics Choice Award e al botteghino in Italia ha incassato quindici milioni di euro.

