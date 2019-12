Condividi su

Cartoni animati Natale 2019 per bambini: quali vedere e migliori titoli

Quale momento migliore per vedere dei cartoni animati insieme ai propri figli o i propri nipoti se non la sera di Natale? Ecco qualche suggerimento.

I Cartoni animati a tema natalizio

Una lista interessante ed esaustiva di cartoni animati a tema natalizio non può non vedere in cima, innanzitutto, i classici della Disney. Dunque, spazio a Topolino e la magia del Natale così come a, soprattutto se tra il pubblico ci sono delle bambine, La bella e la bestia. Un buon titolo da suggerire è poi di certo La freccia azzurra: film tutto italiano a cui, in veste di doppiatore, ha partecipato anche Dario Fo. Sulla stessa linea si può consigliare anche Opopomoz.

Per chi ha Netflix, una buona scelta potrebbe essere Klaus – I segreti del Natale; secondo molti la pellicola diventerà presto un nuovo classico natalizio: racconta una storia “diversa” su Babbo Natale. Ovviamente, in una lista sui migliori cartoni animati a tema natalizio da vedere in famiglia non può mancare, infine, il capolavoro intramontabile di Tim Burton Nightmare before Christmas. Detto ciò, bisogna citare per forza anche Polar Express di un altro big della regia come Robert Zemeckis.

Qualche film natalizio adatto ai bambini

Se, invece, dei cartoni animati si volesse vedere un film, sempre a tema natalizio, insieme ai propri piccoli non si può non consigliare Il Grinch di Ron Howard. Risate assicurate anche con The Santa Clause grazie all’interpretazione di Tim Allen. Altro classico di Natale sicuramente adatto ai bambini è Miracolo nella 34esima strada ma come si fa a non inserire in lista i due capitoli di Mamma ho perso l’aereo e Una poltrona per due? Infine, tra i film natalizi adatti ai bambini, un po’ meno noti, si possono citare anche Elf, Jack Frost e The Family Man.

