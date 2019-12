Condividi su

Salemme il bello della diretta: Una festa esagerata, trama e cast Rai 2

Salemme Il bello della diretta: la prima serata di Rai 2 per questo Natale prevede il terzo e ultimo appuntamento con lo speciale dedicato al teatro dell’attore napoletano.

Salemme il bello della diretta: terzo e ultimo appuntamento

In prima serata su Rai 2 per questo Natale il terzo e ultimo appuntamento con Salemme il bello della diretta. In queste settimane, l’attore comico ha portato in tv il suo teatro ricevendo grande riscontro di pubblico e grossi apprezzamenti dalla critica. Nelle precedenti puntate dello speciale teatrale sono state inscenate “Di mamma ce n’è una sola” e “Sogni e bisogni”. Invece, lo spettacolo che andrà in onda a partire dalle 21.05 di mercoledì 25 dicembre, naturalmente in diretta dall’Auditorium Domenico Scarlatti della sede Rai di Napoli, è Una festa esagerata.

La commedia molto famosa, sempre diretta e interpretata dallo stesso Salemme nel 2018 è diventata anche un film per il grande schermo. Nel cast della versione che sarà trasmessa su Rai 2 ci saranno anche Antonio Guerriero, Antonella Cioli, Giovanni Ribò, Vincenzo Borrino, Teresa Del Vecchio, Sergio D’Auria, Mirea Flavia Stellato, Massimo Andrei.

La trama di Una festa esagerata

La famiglia Parascandolo, composta da Gennaro, geometra che tutti chiamano ingegnere, dalla sua ambiziosa moglie Teresa e dalla figlia quasi maggiorenne della coppia Mirea, si sta preparando a festeggiare in grande stile i 18 anni di quest’ultima. Particolarmente in trepidazione per i preparativi è Teresa, che vede nella festa un modo per riuscire a emergere socialmente, tanto da non aver badato a spese per organizzarla. Tuttavia, un lutto improvviso, quello del padre della vicina di casa della famiglia Parascandolo Lucia Scamardella, innamorata segretamente proprio di Gennaro, rischia di mettere a repentaglio la riuscita dell’importante appuntamento.

