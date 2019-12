Condividi su

Up & Down: trama, cast e anticipazioni con Paolo Ruffini su Italia 1

La prima serata televisiva di Italia 1, nel giorno di Natale si aprirà all’insegna dell’allegria, della spensieratezza e della solidarietà. L’attore e regista Paolo Ruffini realizza e porta in scena un racconto-spettacolo dal titolo Up & Down, che vede come protagonisti alcuni ragazzi diversamente abili. Una meravigliosa storia, che accoglierà numerosi ospiti, da Teo Mammucari ad Alfonso Signorini, per vivere insieme la magia del Natale.

I ragazzi della Compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, con il sostegno di numerosi personaggi dello spettacolo, hanno realizzato una dolce performance che va ad inserirsi all’interno di un progetto più ampio che è quello del Teatro Integrato. Attori diversamente abili si mettono in gioco per dare massimo lustro alla propria creatività e donando libero spazio all’immaginazione. Questa tipologia di teatro trova nel pubblico una componente importante, dato che l’interazione con gli altri aiuta a stimolare naturali capacità degli attori i quali, sentendosi sicuri di sé, si mettono in gioco sfidando l’imbarazzo e la paura del fallimento.

Up & Down: anticipazioni e protagonisti spettacolo teatrale questa sera Italia 1

Up & Down si presenta come uno spettacolo teatrale ricco di monologhi, comicità, canti, balli e brevi dialoghi attraverso i quali i protagonisti hanno la possibilità di raccontare vere e proprie storie agli spettatori. Tra un sorriso e un momento commovente, la performance degli attori diversamente abili si intreccia con l’allegria di alcuni ospiti, personaggi dello spettacolo che interagiscono in prima persona con i protagonisti.

Up & Down: trama del film, mosaico del tour di spettacoli diretti da Paolo Ruffini

La serie di spettacoli teatrali diretti da Lamberto Giannini e Paolo Ruffini è stata protagonista di un lungo e intenso tour, che ha visto gli attori recitare nei maggiori teatri d’Italia. I momenti più emozionanti della turné, i retroscena, le interviste agli attori e agli ospiti hanno dato poi vita, nel 2018, ad un vero e proprio lungometraggio dal titolo Up & Down – Un film normale. Testimonianza diretta del lavoro dell’Associazione Mayor Von Frinzius, il film è stato trasmesso per la prima volta in televisione esattamente un anno fa, il 25 dicembre 2018, finendo per incantare milioni di telespettatori.

