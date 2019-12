Condividi su

Dieta Natale 2019: come non ingrassare e consigli per la linea

Dieta Natale 2019: un vecchio adagio recita «La parola più usata a Natale è “auguri”. Quella più usata a Santo Stefano è “dieta”». Tuttavia, nonostante le abbuffate delle feste, non bisogna farsi prendere dal panico per mantenere la linea.

Dieta Natale 2019: concedersi una pausa

Quando l’ansia di ingrassare comincia a montare di fronte alle tavole imbandite per le festività natalizie bisogna sempre ricordarsi che, per dirlo in breve, non si ingrassa da Natale a Capodanno ma da Capodanno a Natale. Insomma, non bisogna avere troppa paura di concedersi una pausa dalla dieta durante i pranzi e le cene con i parenti durante le feste: d’altronde, il cibo non è solo una fonte di calorie ma anche occasione di convivialità. Dunque, un po’ di spensieratezza anche a tavola non fa male, o almeno non tanto, se rimane concentrata in pochi giorni all’anno.

Qualche consiglio per evitare di prendere peso

Detto ciò, per evitare di mettersi a piangere sulla bilancia passate le feste si possono mettere in pratica alcuni piccoli accorgimenti. Innanzitutto, sarà bene controllare le porzioni: i cenoni hanno tantissime portate, diversi primi, diversi secondi eccetera, allora, un buon atteggiamento consisterà nell’assaggiare tutto ma senza riempirsi il piatto ogni volta. Per non mangiare troppo poi un altro “trucco” è quello di masticare lentamente e a lungo; un altro accorgimento può essere quello di aspettare qualche minuto prima di passare al piatto successivo – la fame passerà se già si è ingerito qualcosa di sostanzioso – e bere un bicchiere d’acqua tra una portata e l’altra visto che spesso confondiamo lo stimolo della fame con quello della sete. Evitare del tutto alcolici e bibite gassate sarà praticamente impossibile ma consumarli con moderazione non è difficile, stessa cosa per quanto riguarda il pane. E i dolci? Meglio mangiarli come spuntino qualche ora dopo il pasto principale.

