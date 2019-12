Condividi su

25 e 26 dicembre in busta paga: come sono pagati e importo

Come viene retribuito il Natale? E le altre festività? Ecco quanto spetta in busta paga a coloro che lavorano e a chi non lavora durante le festività.

Sondaggi politici TP, per gli italiani i giornali tendono a sinistra

Busta paga, festività: cosa succede quando non si lavora

Natale, cioè giorno 25 dicembre, insieme al 26 dicembre, all’1 gennaio e al 6 gennaio, quando ricorre l’Epifania, sono tutti giorni “rossi” sul calendario. In pratica, queste giornate sono considerate festività, dunque, ai lavoratori toccherebbe riposare, a parte alcune eccezioni che dipendono dal Contatto Collettivo Nazionale di riferimento. D’altra parte, anche in occasione delle feste, un lavoratore potrebbe dover lavorare comunque: in tal caso la sua retribuzione subirà una maggiorazione.

26 dicembre 2019: Buon Santo Stefano, frasi auguri e citazioni

Ora, è bene precisare che 25 dicembre 2019, 26 dicembre 2019, 1 gennaio 2020 e 6 gennaio 2020 cadono in giorni infrasettimanali: quindi, non è prevista la corresponsione di un compenso aggiuntivo (a meno che non venga espressamente previsto dal CCNL). In base alla legge 90/154, infatti, ai lavoratori deve essere pagata un’indennità per festività non godute solo se queste cadono di domenica.

Busta paga dicembre 2019: conguaglio in arrivo sullo stipendio

Insomma, solo se Natale, Santo Stefano eccetera cadono di domenica vengono pagate come un qualsiasi giorno lavorativo. Più o meno lo stesso meccanismo regola il rapporto tra permessi, giorni di riposo e festività: se le festività cadono in un giorno infrasettimanale (o il sabato per chi lavora fino al venerdì) si ha diritto a un permesso extra (o a un giorno di riposo extra).

Risparmio dati Whatsapp: nuova modalità introdotta, ecco come funziona

Cosa succede quando si lavora durante le festività

Detto ciò, come cambia la busta paga di chi deve lavorare anche il 25, il 26 dicembre, l’1 e il 6 gennaio? Due le possibilità a seconda che sia previsto o meno il riposo compensativo per chi presta servizio durante una festività. Se è previsto il riposo compensativo non viene erogata la retribuzione base ma si ha diritto a retribuzione per le festività e maggiorazione per lavoro festivo secondo le disposizioni del Contratto Collettivo di riferimento, invece, se non è previsto il riposo compensativo non solo si ha diritto a retribuzione della festività e maggiorazione per lavoro festivo ma anche alla retribuzione base.

Tredicesima busta paga 2019: importo medio Italia e differenze regioni

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]