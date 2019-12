Condividi su

Quanto guadagnano gli italiani: stipendio all’ora e importo medio

Quanto guadagnano gli italiani? Gli stipendi degli italiani crescono ma lentamente, così lentamente da non riuscire nemmeno a tenere il passo dell’aumento del costo della vita.

Quanto guadagnano gli italiani: gli stipendi crescono lentamente

Gli stipendi italiani crescono ma così lentamente da non riuscire nemmeno a tenere il passo dell’aumento del costo della vita. Il quadro impietoso è stato tratteggiato dall’ultimo rapporto Istat: nel dossier si mostra come, nel 2017 la retribuzione mediana (in breve, si considerano i salari dal più alto al più basso e si sceglie quello precisamente nel mezzo, ndR) degli italiani era di 11,25 euro all’ora, in crescita dello 0,3% rispetto al 2016, tuttavia, nello stesso lasso di tempo l’inflazione è cresciuta di più. Tradotto: il potere d’acquisto degli stipendi si è ridotto.

NoiPA stipendio dicembre 2019: accredito tredicesima sul conto corrente

Il settore con le retribuzioni più alte

Certo, è bene sottolineare che si tratta di un dato “medio” che quindi non tiene in considerazione i diversi settori, le qualifiche, le mansioni e così via. Dunque, entrando nello specifico, si può evidenziare come nel 2017, il settore in cui si sono registrate le retribuzioni più alte – il doppio rispetto al dato mediano – è quello dei servizi finanziari e assicurativi. Diametralmente, i settori con i salari più bassi, cioè ben al di sotto del dato mediano, sono quelli del noleggio e delle agenzie di viaggio, dei servizi di supporto alle imprese, dei servizi di alloggio e di ristorazione.

25 e 26 dicembre in busta paga: come sono pagati e importo

Quanto guadagnano gli italiani: dove si registrano le paghe migliori?

In una battuta, le paghe migliori si registrano nel Nord Est. E le peggiori? Al Sud, d’altra parte anche al Centro i salari sono al di sotto del valore mediano. Per quanto riguarda l’età, fino ai 30 anni sono basse e bassissime, crescono decisamente sopra la media con l’avanzare dell’età. Sempre con riferimento ai dati Istat, nel 2017, la paga per ora lavorata degli uomini è stata del 7,4% superiore a quella delle donne (però dal 2014 in poi le paghe delle donne sono aumentate più velocemente). Infine, un laureato guadagna circa il 20% in più rispetto a un diplomato.

Risparmio dati Whatsapp: nuova modalità introdotta, ecco come funziona

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]