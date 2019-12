Condividi su

Bollo auto 2020: sconto in Campania, ecco, il piano della Regione

Dopo aver visto il caso della Lombardia, andiamo a vedere cosa succede in Campania per quanto riguarda il bollo auto 2020. È infatti previsto un importante sconto in Regione, ma solo a determinate condizioni. Andiamo quindi a vedere cosa stabilisce la Manovra economica della Regione Campania in via di definizione in questi ultimi giorni dell’anno.

Bollo auto 2020 in Campania: chi paga meno

Una Manovra economica importante per il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, prima delle elezioni regionali che si terranno tra maggio e giugno. Tra le misure previste spicca anche quella relativa al bollo auto, e in particolare a uno sconto del 10% per tutti i contribuenti che pagheranno l’imposta tramite domiciliazione bancaria. L’obiettivo di questa proposta consiste nel “conseguire obiettivi di certezza e tempestività nell’incasso del tributo, mitigando la tendenza favorita anche dalla riduzione degli oneri sanzionatori, a dilazionare nel tempo l’esecuzione dei versamenti”. In breve, meglio pagare subito, anche con lo sconto applicato, che non pagare per nulla oppure optare per piani di rateizzazione, perché nel primo caso le casse della Regione ne risentirebbero meglio e si avrebbero così maggiori risorse da investire anche su altri livelli.

Manovra 2020 Campania: le altre misure, in sintesi

La Legge di Bilancio 2020 per la Campania avrà un costo di circa 33 miliardi per il triennio 2020-2022, come riporta Il Mattino, un terzo dei quali andrà alla Sanità, mentre una buona parte delle risorse è stata investita anche sul sociale e nel comparto culturale. Tra le misure previste spiccano quelle relative al funzionamento e al miglioramento degli asili nido, così come quella che esonera gli studenti di Ischia colpiti dal terremoto di pagare la tassa universitaria. Interessante anche il finanziamento erogato presso i Comuni per investire sullo sport per i minori, così come nuove risorse finalizzate a costruire aree verde riservate e pensate per le persone disabili.

