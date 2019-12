Condividi su

Bollo auto 2020: sconto 15% nel decreto fiscale sul pagamento

Dopo il sì del Senato al decreto fiscale collegato alla Manovra 2020 ora il nuovo appuntamento è per lunedì 23 dicembre alla Camera, dove dovrebbe esserci un nuovo Sì senza ulteriori modifiche. Sono principalmente due le novità relative al bollo auto 2020: una riguarda il pagamento che andrà effettuato obbligatoriamente tramite circuito PagoPA (per i contribuenti non cambierà nulla), l’altra riguarderà uno sconto del 15%, ma solo a determinate condizioni.

Bollo auto 2020: pagamento e dati, la novità

Uno dei principali punti chiave della Manovra 2020 è certamente rappresentato dalla lotta all’evasione fiscale, che si trova in diversi aspetti, tra cui anche il bollo auto. In tal senso è da leggere la novità relativa ai dati sulle tasse automobilistiche gestiti dall’Agenzia delle Entrate e dalle Regioni che saranno acquisiti dal Pra, al fine di identificare tramite controlli incrociati gli evasori di questa imposta e, in caso di individuazione, invitarli a regolarizzare la propria posizione pena l’invio della cartella esattoriale. L’altra novità importante riguarda il pagamento del bollo auto, esclusivamente effettuato tramite PagoPA, il canale dei pagamenti diretti verso la Pubblica Amministrazione, obbligo che si estende dal 1° gennaio 2020 anche alle agenzie di pratiche auto.

Sconto del 15% in arrivo, ecco a chi spetta

In Lombardia è stato approvato un emendamento riguardante uno sconto sul pagamento del bollo auto, e in particolare un aumento dello stesso, che passerà dal 10% al 15% per tutti quei contribuenti che decideranno di effettuare il pagamento tramite domiciliazione bancaria. Si tratta di una novità molto importante a livello regionale, in quanto gli automobilisti lombardi potranno usufruire di uno sconto pari all’incirca a 2 mensilità dell’imposta. Per chi ha già una domiciliazione attiva, lo sconto sarà automatico. La domiciliazione bancaria comporta anche altri due vantaggi importanti nella Regione: innanzitutto il pagamento della commissione, equivalente a 1 euro, ovvero un importo inferiore rispetto ad altrove; in secondo luogo l’impossibilità di dimenticare la scadenza del pagamento della tassa, e quindi l’impedimento nel ricorso al pagamento ritardato con tanto di sanzioni. Ovviamente in tutta la Penisola sperano che le proprie Regioni, un giorno, seguiranno l’esempio della Lombardia in materia di sconti sul bollo auto.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]