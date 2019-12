Condividi su

Justin Bieber, album e nuovo singolo: ecco quando esce

Justin Bieber sarebbe pronto a fare uscire il quinto album della sua carriera. A farlo intuire, un post, a dire la verità piuttosto ermetico, sul suo Instagram: 24 Dicembre, 31 Dicembre, 3 Gennaio… #2020. L’album, il cui titolo è ancora sconosciuto, dovrebbe arrivare entro Maggio 2020. A precederlo, il 3 Gennaio, il singolo Yummy. Intanto, in attesa di album e tour, il prossimo mese i beliebers potranno vedere il loro idolo in una docufiction.

Justin Bieber: il suo pazzo 2020

In un videoclip trasmesso tramite i suoi account, Justin Bieber ha dato un’anticipazione del nuovo singolo parlando anche di ciò che avverrà l’anno prossimo: il pazzo 2020, come l’ha definito lui stesso. Per l’occasione, ha parlato diffusamente di Yummy e reso disponibile l’ascolto di brevi estratti dal suo nuovo lavoro. “Come esseri umani, siamo imperfetti”, queste le parole dell’artista canadese. “Il mio passato, i miei errori, tutte le cose che ho affrontato: credo di essere esattamente dove volevo essere ed esattamente dove Dio ha voluto che fossi. Sento che il prossimo sarà diverso dai miei album precedenti semplicemente per il punto della vita in cui mi trovo ora”.

Le anticipazioni sul nuovo album

Il nuovo album arriverà a cinque anni di distanza da Purpose. Di questo lavoro si fa un gran parlare e anche Justin Bieber aveva alimentato i rumors facendo alcune allusioni al Coachella Festival, invitato on stage da Ariana Grande. Comunque, fino a poco tempo fa, se ne discuteva senza avere in mano nulla di certo. Ora, invece, sembra proprio che ogni incertezza sia svanita. È assolutamente troppo presto per parlare di contenuti, anche se qualcuno ha ipotizzato che le tematiche affrontate dalla superstar canadese potrebbero essere più adulte, con riferimenti personali alle proprie esperienze negative. Ed in effetti, tra rinunce annunciate alla musica, accuse di aggressione, minacce, uso di stupefacenti, risse, vandalismo, alcool e addirittura un’accusa di tentata rapina, gli spunti per parlare di sé non mancheranno. Ma ovviamente non mancheranno neppure i classici brani sentimentali, con ogni probabilità ispirati da e dedicati a Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber. Secondo ambienti vicini al cantante, Justin sarebbe carico e pronto ad affrontare questa nuova avventura. Se non si sa ancora nulla dell’album, si sa già abbastanza del tour mondiale, che partirà il giorno 14 Maggio dal Century Link Field a Seattle. Tutto lascia supporre che almeno una data in Italia sia più che probabile. I beliebers si tengano pronti.

