Classifica Spotify 2019: album e artisti più ascoltati. Ecco i dati

Fine anno, è tempo di bilanci. Quest’oggi ci occupiamo della classifica Spotify della musica più ascoltata del 2019. Al giorno d’oggi lo streaming è diventato sempre più importante e in prima linea c’è questo servizio on demand che ormai ha raggiunto oltre 248 milioni di persone, mettendo a loro disposizione una quantità immensa di musica, che, con poche limitazioni, ha il vantaggio di poter anche essere totalmente gratis.

Gli artisti più ascoltati nel 2019

Iniziamo questa classifica Spotify 2019 dagli artisti più ascoltati in assoluto nell’anno che sta finendo:

1. Ultimo

2. Salmo

3. Sfera Ebbasta

4. Gemitaiz

5. MadMan

Da notare due cose: che, a parte Ultimo, cantautore reduce dal palco – e dalle polemiche – dell’Ariston, gli altri artisti che si aggiudicano i primi 5 posti sono esponenti di un genere, il rap, che incontra sempre più il favore del pubblico. Inoltre, spicca il fatto che nessuna donna sia presente tra i primi cinque.

Classifica Spotify 2019: gli uomini e le donne più ascoltate

Se difatti andiamo a vedere la classifica Spotify degli uomini, balza all’occhio che questa è identica alla Top 5 generale con Ultimo seguito dai quattro rapper:

1. Ultimo

2. Salmo

3. Sfera Ebbasta

4. Gemitaiz

5. MadMan

Passiamo ora alla classifica degli artisti femminili. Solo due delle prime cinque sono italiane, Elisa e Alessandra Amoroso:

1. Billie Eilish

2. Elisa

3. Alessandra Amoroso

4. Ariana Grande

5. Ana Mena

Primo posto quindi per Billie Eilish, che è anche, come vedremo, l’artista donna più ascoltata al mondo nella classifica Spotify. Eilish precede le due cantanti nostrane. Chiudono Ariana Grande e Ana Mena, che, pur non famosa come le altre quattro, sta vivendo un momento di grande popolarità per aver cantato con Fred Palma.

Le canzoni e gli album più ascoltati

Passiamo ora alla classifica Spotify relativa alle canzoni più ascoltate. Vince Coez con È Sempre Bello: per lui 65 milioni di ascolti.

1. Coez – È Sempre Bell

2. Charlie Charles – Calipso (with Dardust) feat. Sfera Ebbasta, Mahmood & Fabri Fibra

3. Fred De Palma – Una Volta Ancora feat. Ana Mena

4. Salmo – Il Cielo Nella Stanza feat. NSTASIA

5. Mahmood – Soldi

Tra tutti i brani, non ce n’è uno interpretato in una lingua diversa dall’italiano: una riprova della scarsa dimestichezza dei nostri connazionali con le lingue straniere?

Dopo le canzoni, passiamo agli album. Quali saranno stati i più ascoltati in questo 2019? La classifica Spotify ci fornisce anche questo dato:

1. Machete Crew – Machete Mixtape 4

2. Salmo – Playlist

3. Ultimo – Colpa Delle Favole

4. Capo Plaza – 20 (Deluxe Edition)

5. Tha Supreme – 23 6451

A parte la presenza di Salmo in 2 album – fa infatti parte anche del gruppo Machete Crew – da notare la performance straordinaria di Tha Supreme, appena 18 anni, che conquista la quinta piazza, nonostante il suo album sia stato disponibile solo da Novembre.

Classifica Spotify: i cantanti più ascoltati al mondo

Allargando i nostri orizzonti al di fuori dei patrii confini, diamo un’occhiata alla classifica Spotify per quel che riguarda gli artisti più ascoltati a livello globale:

1. Post Malone

2. Billie Eilish

3. Ariana Grande

4. Ed Sheeran

5. Bad Bunny

Se il primo posto riconferma l’ottimo momento del rap e il secondo il successo di Billie Eilish che, con When We Fall Asleep, Where Do We Go? si colloca sul secondo gradino del podio, da notare l’ottimo momento anche della musica latina, che, con Ariana Grande e Bad Bunny, piazza due suoi esponenti nella classifica Spotify degli artisti più seguiti. In questa chart anche Ed Sheeran, che, forte del successo di No. 6 Collaborations Project, conquista la quarta posizione.

