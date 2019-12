Condividi su

Alessandra Amoroso: nuovo album in arrivo, ecco quando esce

Il 23 Dicembre a partire dalle 21.20 sarà trasmesso da Italia 1 il concerto di Alessandra Amoroso. Il giorno 24 si potrà ascoltare in streaming il suo nuovo disco dal vivo: 10, IO, NOI. Nell’attesa, a partire dal 20 Dicembre sarà invece disponibile il singolo tratto dall’album, Immobile 10+1.

Alessandra Amoroso: perché 10, IO, NOI

Con un lungo post sul suo account Instagram, Alessandra Amoroso ha annunciato l’uscita del suo nuovo live album 10, IO, NOI:

“In questo 2019 che ormai sta per terminare ho avuto la possibilità di percorrere tutta Italia, da Nord a Sud (Isole comprese!) per festeggiare questi 10 anni con voi che mi avete sostenuta, ascoltata, capita, amata rendendo speciale la mia vita! Il disco si intitolerà 10, IO, NOI: il titolo vuole racchiudere tutto il senso di questa avventura in musica e di questo abbraccio lungo quanto tutta l’Italia. Come ho detto spesso in questo viaggio mi avete restituito tanti pezzettini di felicità e non potevo non condividerla ancora una volta con voi. #10IONOI”.

Alessandra Amoroso ha anche voluto spiegare il significato di Immobile 10+1, singolo che fa da battistrada al disco:

“Da venerdì 20 Dicembre Immobile 10+1, una canzone che ha segnato la mia vita e quella di tante persone. La canzone che ho voluto ricantare perché siamo cresciuti, sì, ma mai cambiati. La canzone che 10 + 1 anni fa mi ha dato la possibilità di essere chi sono oggi”. Il brano per l’occasione avrà un nuovo arrangiamento.

10 IO, NOI: la tracklist

10, IO, NOI, il nuovo disco live di Alessandra Amoroso disponibile in streaming dalla vigilia di Natale, avrà 20 tracce. L’artista ha spiegato che ha personalmente scelto un brano per ogni regione d’Italia toccata durante il tour di 10.

La scaletta del concerto, che sarà anche quella del live è:

La Stessa; Fidati Ancora Di Me; Avrò Cura Di Tutto; Sul Ciglio Senza Far Rumore; Dalla Tua Parte; La Gente Non Sei Tu; Cadere Piano;

Comunque Andare; Immobile; Stupida; Stella Incantevole;

Estranei A Partire Da Ieri; Senza Nuvole; Urlo E Non Mi Senti; Niente;

Ti Aspetto; È Vero Che Vuoi Restare; Amore Puro; Difendimi Sempre; Trova Un Modo; La Vita In Un Anno; Buongiorno; Declinami L’amore;

Simmetria Dei Desideri; Se Il Mondo Ha Il Nostro Volto;

Il Mio Stato Di Felicità; Vivere A Colori; Ogni Santissimo Giorno;

Forza E Coraggio.



L’album 10, uscito nel 2018, è la sesta prova sulla lunga distanza di Alessandra Amoroso, che nel 2011 aveva già realizzato un disco dal vivo, Cinque Passi In Più.

La collaborazione con i Boomdabash

Il tour di Alessandra Amoroso, l’ottavo per l’interprete salentina, era cominciato a Marzo e ha coperto tutto il territorio italiano. Ma non è stato l’unico impegno per lei: ha collaborato anche con i Boomdabash sul loro pluripremiato successo dell’estate Mambo Salentino. La cantante ha anche anticipato la sua intenzione di fare un lungo break, durante il quale si concentrerà sulla sua vita e sull’approfondimento di nuove strade musicali.

