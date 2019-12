Condividi su

Lo splendido weekend di Dominik Paris a Bormio: è primo in CDM

Dominik Paris immenso: lo sciatore italiano ieri ha dominato anche la seconda discesa libera, ottenendo quella che è la seconda doppietta assoluta della sua carriera, numeri da record. Per l’azzurro si è trattata della quinta vittoria a Bormio nella gara regina della velocità, sesta se si considera il SuperG 2018. Paris è adesso il numero uno nella classifica della coppa del mondo.

Dominik Paris re di Bormio: è leader nella classifica mondiale

Domme, nonostante una partenza così così per via di alcuni errori sparsi per tutto il tragitto, ha fatto registrare un tempo incredibile; dietro di lui Bet Feuz, che ha chiuso terzo con un ritardo di 26 centesimi ed il sorprendente Urs Kryenbuehl, che ha tagliato il traguardo appena 8 centesimi dopo Dominik Paris, sfruttando il netto miglioramento delle condizioni meteo e regalando attimi di grande emozione e tensione a tutti i tifosi presenti, i quali per un attimo hanno pensato alla beffa per l’azzurro, aiutato in questo caso anche da un pizzico di fortuna.

Questa doppietta che gli ha permesso di salire in testa alla classifica generale della Coppa Del Mondo, con alle sue spalle lo svizzero Kryenbuehl. Dominik Paris può vantare anche il prestigioso primato anche nella coppa di discesa libera.

Domme non vuole fermarsi: tutti i numeri da record

Con la seconda doppietta assoluta ottenuta grazie al tempo di 1.55.37, Dominik Paris incrementa ulteriormente i propri numeri da record: l’altoatesino ha raggiunto le quindici vittorie in discesa di Herminator Hermann Maier e inoltre ha registrato il 18esimo sigillo in Coppa Del Mondo. Ma Domme non ha alcuna intenzione di fermarsi qui, il bello deve ancora venire: dopo aver superato Khristian Ghedina, l’azzurro proverà a raggiungere Gustav Thoeni a quota 24 successi. Il sogno, forse proibito, è quello di raggiungere/superare un mito come Alberto Tomba, ancora lontanissimo a quota 50.

