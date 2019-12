Condividi su

Parma, breve focus sulla stagione dei ducali fino ad oggi

È stata una stagione positiva quella del Parma vista fin qui: ottimi risultati in campionato e Coppa Italia, grazie anche alla rivelazione Kulusevski.

Parma: tra conferme e nuovi arrivi

Dopo aver raggiunto la salvezza nella passata stagione, con alle spalle quattro promozioni partendo dalla Serie D, il Parma finalmente si è stabilita tra le squadre in grado di partecipare ogni anno al campionato di Serie A. Si possono solamente fare i complimenti alla squadra di Roberto D’Aversa che sta disputando un ottimo torneo, grazie al giusto mix di vecchi e nuovi calciatori in maglia crociata.

Riscattati Inglese e Sepe, i ducali hanno avuto modo di rinforzarsi acquistando profili come quelli di Darmian, Hernani, Cornelius e, soprattutto, Kulusevski. A questi si aggiungono i confermati Gervinho, Bruno Alves e Gagliolo che hanno fatto bene nella passata stagione e si stanno riconfermando all’altezza della situazione anche quest’anno.

I gialloblù possono sognare l’Europa

Numeri assolutamente positivi quelli dei crociati che occupano la 7a posizione in classifica, distanti dalla zona Europa League appena 4 punti. Con 7 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte, il Parma ha dato modo di convincere e di essere una grossa spina sul fianco per tutte le squadre che lottano per un posto in Europa: non a caso, gli stessi ducali hanno espugnato il San Paolo vincendo contro il Napoli (che si trova all’ottavo posto in Serie A, tradendo le aspettative iniziali).

Il percorso in Coppa Italia

Dopo aver battuto il Venezia 3-1 e il Frosinone 2-1 negli ultimi due turni preliminari, la squadra di D’aversa incontrerà agli ottavi di finale la Roma di Fonseca. Nonostante l’alto tasso tecnico degli avversari, i ducali potrebbero essere la sorpresa di questa competizione, trascinati anche dell’entusiasmo dei propri tifosi e dalle capacità tecniche dei loro calciatori.

Dejan Kulusevski è l’uomo in più del Parma

Arrivato in prestito dall’Atalanta, Kulusevski si è guadagnato sin da subito il posto da titolare in attacco formando un tridente completato da Gervinho e uno tra Inglese e Cornelius in continua staffetta. Il classe 2000 svedese ha offerto prestazioni incredibili – tanto da attirare l’attenzione anche di Antonio Conte che lo vorrebbe nella sua Inter – condite da quattro gol e sette assist in 17 partite di Serie A.

