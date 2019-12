Condividi su

Iron Maiden, nuovo album: uscita e anticipazioni

Iron Maiden: uscita, canzoni e numero pezzi

L’anno prossimo gli Iron Maiden festeggeranno 45 anni di vita. Nel 1975, infatti, il bassista Steve Harris, reduce da un passato con le giovanili del West Ham e una militanza in piccole realtà musicali dell’East End come Gypsy’s Kiss e Smiler, fondava la band che, dopo i primi e incerti passi, sarebbe diventata capofila della New Wave Of British Heavy Metal, con un successo che dura tutt’oggi. Gli Irons intendono celebrare questo compleanno con il 17° album in studio della loro carriera.

Le parole di Kevin Shirley

Del nuovo album degli Iron Maiden si parlava da tempo. Ma tutto era rimasto sul vago e al massimo ci si basava su avvistamenti dei membri della band a Parigi, dove – ai Guillaume Tell Studios – erano stati anche registrati Brave New World e il loro ultimo doppio album, The Book Of Souls, del 2015. Ora, però, qualcosa è cambiato. È bastato un post sulla pagina Facebook di Kevin Shirley, produttore di tutti gli album da Brave New World per trasformare i sospetti in (quasi) certezza. Infatti Shirley ha postato: “Ho dovuto lasciare la mia famiglia per volare a Parigi. Trascorrerò lì i prossimi tre mesi. Lavorerò duramente a un progetto senza nome, ma nemmeno poi tanto segreto”.

Iron Maiden: come sarà il nuovo album?

Impossibile dire oggi come si presenterà e come suonerà il nuovo album degli Iron Maiden, in uscita nel 2020. Difficile dire se continuerà sulla strada intrapresa negli ultimi anni, con una prevalenza di brani dall’elevato minutaggio e dalle evidenti influenze prog, o se, come vorrebbero molti fan, segnerà il ritorno alle classiche cavalcate maideniane e a brani più corti e diretti. Comunque sia, il successo dovrebbe ancora arridere alla band di Steve Harris, che riesce sempre ad ottenere elevati riscontri di vendite – i fan preferiscono sempre comprare la copia fisica degli album – e soprattutto fornire delle spettacolari prestazioni live, che non deludono mai e che sono ancor più sorprendenti, se si pensa che ormai i Maiden non sono più esattamente dei ragazzini.

Rolling Stones: in arrivo nuovo album e tour. I dettagli

Il Legacy Of The Beast Tour anche in Italia

Sempre a proposito di live, gli Iron Maiden sono impegnati nel Legacy Of The Beast Tour, che ha raccolto sotto il palco oltre 2 milioni di fan e visitato 40 Paesi, con una tracklist incentrata su brani tratti dai dischi meno recenti – accogliendo così anche le richieste di una parte dei fan – e sui migliori tra quelli da Brave New World, album che segnò il ritorno di Bruce Dickinson. Lo stesso Dickinson si è riferito al tour in questi termini: “Per ora il nostro tour sta andando alla grande: tutta la band si sta divertendo davvero molto. Nel 2020 ci esibiremo in tantissime città che ancora non avevamo visitato”. All’Italia è riservata un’unica data, quella del 20 Luglio al Bologna Sonic Park, nel capoluogo emiliano. I biglietti sono acquistabili sul sito ufficiale degli Iron Maiden, oppure nel circuito TicketOne. Ancora con riferimento ai live, i fans non solo italiani si chiedono se sarà questa la volta buona per godersi dal vivo Alexander The Great, brano molto amato, ma mai eseguito live. Sempre il frontman degli Irons avrebbe fatto in passato delle allusioni, in alcune interviste che per alcuni fan lascerebbero aperta la porta a questa possibilità. Ma, conoscendo quanto i Maiden siano restii a introdurre consistenti novità durante i tour, personalmente mi permetto di dubitarne.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]