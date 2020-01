Condividi su

Dove vedere Arsenal-Manchester United in diretta tv e streaming

Arsenal-Manchester United, match valido per la 21a giornata della Premier League 2019/2020, si disputerà mercoledì 1 gennaio alle ore 21:00 all’Emirates Stadium.

Clicca qui per tutte le ultime del Termometro Sportivo

Arsenal-Manchester United chiuderà il programma del mercoledì

Arsenal e Manchester United scenderanno in campo nel posticipo del mercoledì sera all’Emirates Stadium. Una vittoria darebbe un sospiro di sollievo ai padroni di casa, così come agli ospiti che lottano per un posto in Europa.

I Gunners non stanno affrontando un gran campionato: con un insolito 12o posto in classifica, la squadra di Arteta cerca una vittoria che manca da quattro giornate. Solo 5 vittorie, 9 pareggi e 6 vittorie sono i risultati conquistati dall’Arsenal con Emery, Ljungberg e ora l’ex vice di Guardiola in panchina, troppo pochi per una squadra che solo lo scorso anno è stata finalista dell’Europa League, competizione attualmente distante 7 punti.

Situazione tutto sommato positiva quella del Manchester United che occupa la quinta posizione della Premier League, con il quarto posto occupato dal Chelsea distante solamente quattro lunghezze. La squadra di Solskjaer ha conquistato 10 punti nelle ultime cinque partite, con l’ultima vittoria arrivata in trasferta contro il Burnley per 0-2.

I precedenti di Arsenal-Manchester United

Negli ultimi quattro incontri all’Emirates Stadium, i padroni di casa si sono imposti sugli avversari per tre volte, mentre i Red Devils hanno trionfato in una sola occasione. L’ultimo precedente risale al marzo 2019, con l’Arsenal che vinse per 2-0.

Le probabili formazioni del match

ARSENAL. Arteta conferma il modulo 4-2-3-1 ma con qualche novità di formazione rispetto al derby perso contro il Chelsea: saranno titolari Mustafi (in difesa) e Pepè (sulla trequarti) a discapito di Chambers e Nelson. Tra i pali confermato Leno, così come Torreira a centrocampo. In avanti Lacazette supportato da Ozil e la punta veloce Aubameyang.

MANCHESTER UNITED. Anche Solskjaer si presenta con il 4-2-3-1 e presenta alcune novità rispetto all’ultima partita contro il Burnley: ritrovano la titolarità Wan-Bissaka, Pogba e Greenwood al posto di Young, Matic e James. In porta De Gea, centrali di difesa Lindelof e Maguire. In avanti confermati Rashford e Martial.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, David Luiz, Saka; Guendouzi, Torreira; Pepè, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Williams; Pogba, Fred; Greenwood, Pereira, Rashford; Martial.

Dove vedere squadra a- squadra b in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Football e in streaming su Sky Go.

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]