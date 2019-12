Condividi su

Potenza: cosa vedere, dove si trova e luoghi da visitare

Dopo Matera e Maratea, toccherà nuovamente al capoluogo lucano ospitare L’anno che verrà, celebre programma di intrattenimento condotto da Amadeus. Potenza, città ricca di arte, storia e affascinanti luoghi naturalistici, è il luogo ideale per trascorrere le proprie vacanze natalizie, in attesa del nuovo anno.

La città si estende ai piedi del Monte Vulture, un vulcano spento al quale le terre circostanti devono la loro fertilità. Qui nascono infatti numerose coltivazioni, tra cui castegni e viti, dalle quali nasce il celebre vino rosso dal retrogusto forte, l’Aglianico del Vulture. I paesi limitrofi, tra cui Melfi, sono inoltre noti per le sorgenti naturali di acqua minerale.

Potenza: cosa vedere, i luoghi storici e culturali del capoluogo lucano

Quando ci spostiamo verso il cuore della città di Potenza, possiamo invece visitare la Chiesa di San Michele Arcangelo e il Museo Archeologico Nazionale della Basilicata. Quest’ultimo è situato all’interno del Palazzo Loffredo ed è interamente dedicato a tutti popoli antichi che hanno abitato e reso nota l’antica Lucania. Il Palazzo Loffredo è diviso in due sale principali, all’iterno delle quale si può ripercorrere la storia delle prime popolazioni indigene passando pian piano alla dominazione romana e a tutto ciò che il grande impero ci ha lasciato in eredità in seguito alla conquista di queste terre tanto fertili.

Degna di nota è, inoltre, la Chiesa di Santa Maria del Sepolcro costruita alla fine del XII Secolo dall’ordine dei Templari, luogo di culto ma anche grande esempio di Archeologia Viva.

Potenza: cosa vedere, centro storico della città, da “Palazzo Loffredo” a “Le Porte”

Ritroviamo infine, ultimo ma non meno importante, il Centro Storico di Potenza, che si erge nella parte alta della città ed è caratterizzato da una particolare struttura. La via Principale, Via Pretori, taglia infatti perfettamente a metà il centro storico e, da essa, si estendono numerose stradine che si allontanano via via dal cuore della Piazza Principale. Ai lati, lungo l’intera Via Pretoria, si estendono palazzi moderni, che vanno a confondersi con la parte storica, per un perfetto gioco armonioso tra arte antica e modernità. Tra i luoghi che possiamo visitare nel Centro Storico ricordiamo Palazzo Loffredo, Palazzo Giuliani, Palazzo de Bonis e le suggestive Porte di Potenza.

