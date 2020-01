Condividi su

Sondaggi elettorali Emg: regionali Toscana, il Pd parte davanti alla Lega

La Toscana è un’altra delle regioni rosse che andrà al voto nel 2020. Anche qui, come in Emilia Romagna, a contendersi la vittoria finale saranno centrosinistra e centrodestra. I primi sono più avanti avendo già scelto il loro candidato. Si tratta di Eugenio Giani, attuale presidente del Consiglio regionale. A sostenerlo ci sono Partito Democratico, +Europa, Europa Verde Toscana, Italia viva, Psi, Comunità civica Toscana, Demos, Futura, Italia dei valori, Italia in comune, Movimento azione laburista, Movimento laici e liberali, Pri Toscana al centro e Toscana in azione. Si sono invece chiamati fuori dalla coalizione Sinistra 2020, Sinistra italiana e Articolo 1. Nel centrodestra è ancora tutto in alto mare. Salvini aveva promesso a fine novembre un nome che alla fine non c’è stato. Tra i papabili ci sono l’europarlamentare Susanna Ceccardi, Antonfrancesco Vivarelli Colonna (sindaco e presidente della provincia di Grosseto) e Giovanni Donzelli (deputato di FDI).

Sul voto in Toscana circolano già alcuni sondaggi elettorali. Il primo a metà dicembre, a firma Swg, dava centrosinistra e centrodestra in parità con la Lega primo partito. Il secondo, realizzato da Emg su richiesta del Partito Democratico, vede i dem al primo posto con il candidato di centrosinistra avanti di quasi dieci punti su qualsiasi candidato di centrodestra. In questo scenario, infatti, Eugenio Giani batterebbe tutti i potenziali candidati dell’altra fazione. A cominciare da Donzelli (48% contro 39,5%) per poi passare a Colonna (48% contro 40,5%) e Ceccardi (48% contro 40%). Il candidato del M5S è invece dato tra l’8,5 e il 9% mentre un candidato quarto tra il 3% e il 3,5%.

Per quanto riguarda i voti di lista, i sondaggi elettorali Emg vedono il centrodestra davanti al centrosinistra (41% contro 37%). Qui però è il Pd a fare la parte del leone. I dem, infatti, ottengono il 30% dei voti contro il 27% della Lega. Il Movimento 5 Stelle è la terza forza con il 10% seguito a stretto giro da Fratelli d’Italia 8%, Italia viva 7% e Forza Italia al 6%. La Sinistra, che non fa parte della coalizione di centrosinistra, è sondata al 4%. Il 63% degli intervistati afferma che andrà sicuramente a votare.

Il Pd viene premiato soprattutto per la qualità della vita della regione di cui si dice soddisfatto l’86% dei toscani. Anche qui, come in altre regioni, la priorità è il lavoro (44%), seguita dalla sanità (42%) e della tutela dell’ambiente (22%).

Sondaggi elettorali Emg: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 19 al 21 dicembre. Universo: popolazione toscana maggiorenne. Campione: 1.000 casi; intervallo fiduciario delle stime: ±3,1%; contatti 5.439 (rifiuti 4.439 – tasso di risposta 18%). Metodo raccolta delle informazioni: CATI-CAMI (70%-30%).

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]