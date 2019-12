Condividi su

Sondaggi elettorali Swg: Toscana, Lega primo partito

La Lega sorpassa il Pd e diventa primo partito in Toscana. A sostenerlo sono i sondaggi elettorali elaborati da Swg su richiesta del Carroccio e pubblicati da La Nazione il 15 dicembre.

Secondo la rilevazione, se si votasse oggi, la Lega raccoglierebbe il 34% dei consensi, in crescita di quasi tre punti rispetto alle europee di maggio. Quanto basta per superare i dem che invece perdono il 4,3% in sette mesi, scivolando sotto quota 30% (29). Il Movimento 5 Stelle otterrebbe invece un terzo dei voti presi alle Politiche 2018 (8%).

L’altro dato interessante della rilevazione riguarda Italia Viva. Swg sonda il partito renziano al 5%. Poco se si pensa che la Toscana è la roccaforte renziana per eccellenza. Da Firenze è, infatti, partita l’avventura politica dell’ex rottamatore e da qui Renzi vorrebbe ripartire. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Pd e Iv avrebbero già trovato l’intesa sul candidato presidente che dovrebbe essere l’attuale presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani. A convergere su di lui anche alcune liste civiche (date al 5,5%) e la Sinistra (4,5%). In totale il centrosinistra dovrebbe raccogliere il 44% dei consensi. Mezzo punto in meno rispetto al centrodestra (44,5%), in crescita di due punti al 4,5%, nonosante il calo di Forza Italia (dal 5,8 al 3%) e la flebile salita di Fratelli d’Italia (dal 4,9 al 5%).

I sondaggi elettorali di Swg hanno infine ipotizzato due scenari di voto. Uno con il Movimento 5 Stelle che si presenta con il proprio candidato e uno con il Pd e i Cinque Stelle alleati. In entrambi i casi poco cambierebbe. Sia nel primo che nel secondo scenario, centrosinistra e centrodestra raccogliererebbero lo stesso numero di consensi. All’appuntamento elettorale manca però ancora tanto tempo. Indicativamente si dovrebbe andare al voto tra maggio e giugno. In mezzo ci sono le regionali in Emilia Romagna, dal cui risulato dipendono le sorti del governo e non solo.

Fonte: Swg

Sondaggi elettorali Swg: nota metodologica

Allegata all’immagine.

