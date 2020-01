Condividi su

Quanto guadagna Ciro Immobile: stipendio, patrimonio e contratto

Per la Lazio è ormai un punto fermo dell’attacco e un uomo squadra, per i tifosi di tutte le altre squadre è una speranza del reparto offensivo della Nazionale italiana impegnata ai prossimi Europei. Ciro Immobile è il giocatore (chiave) del momento, ma quanto guadagna? A quanto ammonta il suo stipendio? Nato a Torre Annunziata il 20 febbraio del 1990, tra poco Ciro Immobile compirà 30 anni e sarà anche uno degli uomini che Roberto Mancini porterà con sé a Euro 2020. Intanto sta portando la Lazio molto in alto in Serie A a suon di gol e gioco di squadra, da qui è aumentato l’interesse delle persone nei confronti di questo giocatore. E come al solito, tra le domande più frequenti che lo riguardano, una riguarda il suo stipendio.

Quanto guadagna Ciro Immobile: lo stipendio

Eppure, nonostante le importanti prestazioni, Ciro Immobile non figura tra i giocatori più pagati della Serie A. Certamente è uno dei calciatori più pagati della Lazio (assieme a Milinkovic-Savic), ma lo stipendio che compare sul contratto valido fino al 2023 e firmato l’ultima volta il 1° ottobre 2018 (anno in cui il calciatore ha anche investito su Moovenda, startup del food delivery), non narra di cifre roboanti e astronomiche (per il calcio odierno). A oggi Ciro Immobile guadagna 3,5 milioni di euro all’anno, bonus compresi.

Contratto Immobile Lazio: rinnovo in vista?

Questa cifra potrebbe peraltro aumentare con la siglatura di un nuovo contratto, che Immobile potrebbe essere in procinto di rinnovare. La scadenza al 2023 potrebbe infatti essere prolungata di un altro anno, arrivando così al 2024, quando Immobile compirà 35 anni. Ovviamente il rinnovo è finalizzato anche all’aumento di stipendio, che per Lotito sarà praticamente un record andando a scartabellare l’archivio degli ingaggi della sua presidenza: 4 milioni di euro annui, compresi i bonus. Ma al momento, le ultime indiscrezioni riportano che mancano solo alcuni dettagli per firmare l’accordo definitivo che permetterà a Immobile di chiudere la sua carriera nella Lazio, squadra in cui milita dal 2016, con uno stipendio più che importante.

