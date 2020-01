In queste ore Sony ha diffuso il logo ufficiale della nuova Ps5 oltre a una serie di feature hardware riguardanti la consolle

PS5 2020: logo ufficiale, data uscita e anticipazioni modello

Durante il CES 2020 che si sta svolgendo in queste ore, Sony ha diffuso il logo ufficiale della nuova Ps5 oltre a una serie di feature hardware riguardanti la consolle.

PS5: il logo ufficiale della nuova consolle

È stato direttamente Jim Ryan, Presidente e Ceo della Sony Interactive Entertainment, dal palco del Las Vegas Convention Center a svelare un nuovo dettaglio sulla consolle in arrivo per fine anno: si tratta del logo ufficiale della nuova Ps5. Questo, però, a differenza di quanto si aspettava qualcuno (rimasto alla fine molto deluso), non si discosta molto da quello utilizzato per la precedente versione della ultranota consolle Sony: nessun stravolgimento da segnalare, insomma.

Andando ad analizzarlo più attentamente, d’altra parte, si nota un tratto ancora più essenziale e snello che qualche addetto ai lavori ha definito anche più moderno rispetto a quello utilizzato per il logo ufficiale della Ps4 (e ancora prima della Ps3). Se modifiche ci sono state sono comunque così leggere da essere praticamente invisibili. In pratica, tanto per usare un eufemismo, Sony sembra volersi muovere nel segno della continuità: che sia anche un suggerimento a proposito della retrocompatibilità con i giochi Ps4 di cui tanto si parla?

Le caratteristiche hardware rese note

Anche dal punto di vista delle feature hardware della Ps5 non ci sono state novità eclatanti rispetto a quanto riferito dalle indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. La nuova consolle Sony avrà un disco Ssd ad alta velocità, un lettore Blu Ray 4k e un sistema audio in 3D. Inoltre, supporterà il Ray Tracing (ossia la più avanzata tecnica di rendering grafico disponibile) e offrirà anche il feedback atipico grazie ai trigger adattivi dei nuovi Dual Shock 5.

La Ps5 non arriverà sul mercato americano prima di aprile 2020: considerando quando arrivo Ps4 in Europa, dovrebbe essere disponibile in italia circa due-tre settimane dopo il lancio americano. Relativamente al prezzo poi è difficile che venga venduta a più di 500 euro.

