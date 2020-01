Dove vedere Lazio-Napoli in diretta tv e streaming

Condividi su

Lazio-Napoli, match valido per la 19a giornata della Serie A 2019/2020, si disputerà sabato 11 gennaio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico.

Lazio-Napoli una sfida che vale più di tre punti

Lazio-Napoli non può mai essere una sfida banale: i biancocelesti vogliono allungare la loro striscia positiva di risultati, mentre i partenopei cercano un riscatto dopo la pesante sconfitta interna contro l’Inter.

La squadra di Simone Inzaghi è reduce dall’ennesima vittoria in questo campionato arrivata in trasferta contro il Brescia, ancora una volta nei minuti finali della gara e grazie a un super Immobile. Attualmente al terzo posto con 39 punti, distante sole sei lunghezze da Inter e Juventus ma con una partita in meno, la Lazio vuole trovare la decima vittoria consecutiva in campionato.

La squadra di Gattuso dovrà presentarsi all’Olimpico dopo aver incassato una brutta sconfitta casalinga nel turno precedente contro l’Inter. Il Napoli deve ritrovare la vittoria per tentare di centrare un posto in Europa – distante cinque punti – ma contro i biancocelesti non sarà facile portare a casa l’intera posta in palio.

I precedenti di Lazio-Napoli

Negli ultimi quattro precedenti all’Olimpico, i partenopei hanno vinto in tutte e quattro le occasioni. L’ultimo incrocio risale all’agosto 2018, con il Napoli che si impose per 1-2.

Le probabili formazioni del match

LAZIO. Mister Inzaghi conferma il 3-5-2 anche se ci sono da valutare le condizioni di Lulic e Correa, usciti acciaccati contro il Brescia: se non dovessero farcela, al loro posto scenderanno in campo rispettivamente Jony e Caicedo. Ritornano tra i titolari Lucas Leiva e Luis Alberto dopo aver scontato un turno di stop per squalifica, sicuri del posto Milinkovic-Savic e Immobile.

NAPOLI. Il tecnico Gattuso per Lazio-Napoli dovrà fare ancora a meno degli infortunati Koulibaly e Mertens. Propenso a schierare la sua squadra con il 4-3-3, difenderà i pali Meret difeso da Di Lorenzo, Manolas, Luperto e Mario Rui. A centrocampo sicuri del posto Allan, Fabian Ruiz e Zielinski, mentre in avanti confermato Milik. Lotta per un posto da titolare Lozano, in ballottaggio con Callejon e Insigne.

I probabili undici iniziali di Lazio-Napoli:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lazzari; Correa, Immobile.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Dove vedere Lazio-Napoli in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva in tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

