Chelsea-Burnley: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso lo stadio Stamford Bridge di Londra, sabato 11 gennaio alle ore 16:00, si giocherà Chelsea-Burnley. La partita sarà valevole per la 22esima giornata di Premier League.

Il Chelsea, che al momento si trova in quarta posizione in classifica a 36 punti, nell’ultima partita giocata ha pareggiato in trasferta contro il Brighton per 1-1. Un periodo parecchio altalenante per i blues di Lampard, che fra fine settembre e fine novembre sembravano essere quasi inarrestabili. Serve ricomporsi e trovare nuovamente la giusta fiducia per poter blindare il quarto posto e sognare in grande.

Il Burnley occupa invece la quindicesima posizione in graduatoria con 24 punti e arriva nella capitale inglese dalla sconfitta in casa contro l’Aston Villa per 1-2. Periodo duro per il clarets, i quali giungono a questa sfida da tre sconfitte consecutive. La zona retrocessione non è lontana e per scacciarla occorrerà approfittare del momento così così dei londinesi per portarsi a casa qualche punto.

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci incontri, il Chelsea ha fatto registrare 6 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi.

I blues arrivano all’appuntamento con il quarto miglior attacco (36 reti siglate) e la quarta miglior differenza reti (+7), mentre il Burnley possiede la quarta peggior difesa (34 reti subite).

Il direttore di gara sarà il signor Kevin Friend, assistito dai guardalinee Adrian Holmes e Simon Beck. Addetti al VAR saranno Andy Madley ed Eddie Smart.

Le probabili formazioni di Chelsea-Burnley

CHELSEA (4-4-2): K. Arrizabalaga, A. Rudiger, Reece James, C. Azpilicueta, Kurt Zouma, Jorginho, Mason Mount, C. Pulisic, N’Golo Kante, Willian, T. Abraham

Allenatore: Frank Lampard

BURNLEY (4-3-3): Nick Pope, J. Tarkowski, Ben Mee, C. Taylor, P. Bardsley, Jack Cork, A. Westwood, J. Hendrick, D. Mcneil, A. Barnes, Chris Wood

Allenatore: Sean Dyche

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa quota 1.29, quella ospite 11.11 e il pareggio viene proposto a 5.6.

Una giocata azzeccata potrebbe essere l’1+Over 1.5.

