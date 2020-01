Condividi su

Leicester-Southampton: probabili formazioni, pronostico e quote

Presso il King Power Stadium di Leicester, alle ore 16:00 di sabato 11 gennaio scenderanno in campo Leicester e Southampton. La partita sarà valevole per la 22esima giornata di Premier League.

Il Leicester mantiene con forza la seconda posizione in classifica a 45 punti e nell’ultima gara ha ottenuto i tre punti in trasferta contro il Newcastle United per 0-3. Le due sconfitte a cavallo del Natale non hanno demoralizzato le Foxes, decise a terminare la propria stagione nelle zone alte della graduatoria.

Il Southampton oggi occupa la dodicesima piazza in Premier con 25 punti e nell’ultima uscita ha vinto in casa contro il Tottenham per 1-0. Gran periodo di forma per i Saints, che da oltre un mese sembrano aver cambiato totalmente volto alla propria stagione. Ma la strada è lunga e la classifica è corta, urge dunque conquistare punti pesanti anche in campi difficili come quello di Leicester.

La storia recente fra le due squadre è favorevole al Leicester: negli ultimi undici scontri diretti, i padroni di casa hanno fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi.

Il Leicester arriva all’appuntamento con la seconda miglior difesa (19 reti subite), il terzo miglior attacco (46 reti segnate) e la terza miglior differenza reti (+27), mentre il Southampton ha la seconda peggior difesa (38 reti subite) e la seconda peggior differenza reti (-13).

Il direttore di gara sarà il signor Lee Mason, assistito da Richard West e Mark Scholes. Al VAR presenti Darren Bond Darren Cann.

Le probabili formazioni di Leicester-Southampton

LEICESTER (4-4-2): K. Schmeichel, Jonny Evans, Ben Chilwell, C. Soyuncu, R. Pereira, Dennis Praet, Y. Tielemans, W. Ndidi, H. Barnes, J. Maddison, Jamie Vardy

Allenatore: Brendan Rodgers

SOUTHAMPTON (4-4-2): A. Mccarthy, J. Stephens, C. Soares, R. Bertrand, Jan Bednarek, P. Hojbjerg, S. Armstrong, J. Ward-Prowse, N. Redmond, M. Djenepo, Danny Ings

Allenatore: Ralph Hasenhüttl

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers la vittoria dei padroni di casa è data a 1.56, mentre il successo ospite è a 6.03. Per il pareggio, la quota è 4.26.

Una giocata azzeccata potrebbe essere il Goal.

