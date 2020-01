Condividi su

Rita Rusic al GF Vip 4 2020: biografia, vita privata e chi è

Rita Rusic è una delle partecipanti al Grande Fratello Vip. Trasmesso da Canale 5 a partire dalla prima serata di mercoledì 8 Gennaio, vedrà 23 concorrenti pronti a mettersi in gioco sotto l’occhio implacabile del Grande Fratello.

Dalla Croazia all’Italia

Di origini croate, ma cittadina italiana, Rita Rusic nasce a Parenzo in Croazia il 16 Maggio 1960. Lascia presto il suo Paese d’origine per trasferirsi a Busto Arsizio. Molto poco si sa su quel periodo della sua vita: Rusic ha voluto sempre mantenere uno stretto riserbo su quel periodo. Già da giovane, comunque, si interessa del mondo dello spettacolo, che suscita in lei un’attrazione particolare. Il suo ingresso nello show business avviene in qualità di cantante nel 1980, ma è due anni dopo, sul set di Attila Flagello di Dio, dove recita accanto a Diego Abatantuono, che la sua carriera prende il volo. Dopo questa pellicola, recita ancora in altri film, come Grand Hotel Excelsior e Russicum – I Giorni del Diavolo. Intanto, anche a seguito della relazione con Vittorio Cecchi Gori, conosciuto proprio mentre lavora al film con Abatantuono, comincia a pensare a come diversificare la sua attività, interessandosi al lavoro del futuro marito – si sposeranno nel 1993 e il matrimonio continuerà fino al 2000 – , noto produttore. Il risultato più rilevante del loro lavoro insieme è La Vita E’ Bella, con Roberto Benigni. Separatasi dal marito, fonda la Rita Rusic Company, iniziando l’attività di produttrice cinematografica. Uno dei volti più noti della TV, Rita Rusic ha fatto, tra l’altro, la giurata in Ballando con le Stelle. Si è cimentata anche nel ruolo di scrittrice, dando alle stampe Just Sex – Diario Erotico Sentimentale nel 2008 per la Mondadori.

Rita Rusic: la sua vita privata

Rita Rusic attualmente vive a Miami, in Florida, dove alterna la sua attività di produttrice con quella di regista. Dal matrimonio con Vittorio Cecchi Gori sono nate due figli, Mario e Vittoria. Nel 2000, a seguito del divorzio, le sono stati assegnati 4 miliardi di lire. Più tardi ha avuto anche una storia con Canio Mazzaro, famoso per essere stato anche il compagno di Daniela Santanchè, durata dal 2007 al 2011. A proposito dell’ex marito, la produttrice ha avuto un violento diverbio sotto le telecamere di Domenica Live, accusando Valeria Marini, altra ex di Vittorio Cecchi Gori, di metterla in cattiva luce con i loro due figli e difendendosi dalle accuse di essersi disinteressata della sorte dell’ex marito, che viveva un momento difficile. Come molti altri esponenti del mondo dello spettacolo, è molto attiva su Instagram, con oltre 100.000 followers. Rita Rusic è alta 1,75 e pesa circa 60 chili. Annunciando la sua partecipazione al GF Vip 4 al magazine Chi, ha detto: “La mia è stata una scelta estrema, per me è una vera bomba, avevo giurato a me stessa che non sarei mai entrata in un reality”.

