Risarcimento traffico autostrada 2020: quando scatta e su che tratta. Il caso

Traffico autostrada 2020: gli automobilisti che hanno subito grossi ritardi lungo la A14 nelle giornate del 5, 6 e 7 gennaio possono richiedere il rimborso del pedaggio.

Traffico autostrada 2020: risarcimento per chi è rimasto in cosa

A rendere nota la possibilità di richiedere un rimborso è stata proprio la Società Autostrade con un apposito comunicato. In quest’ultimo si legge che: “è possibile presentare la richiesta per i transiti avvenuti tra le ore 12 di domenica 5 gennaio e le ore 10 di martedì 7 gennaio. Il rimborso sarà riferito al pedaggio corrisposto per la porzione di tratta percorsa tra Vasto Nord e Porto S. Elpidio verso Ancona e pari al 100% dell’importo se la velocità media registrata dai sensori presenti su strada risulterà inferiore ai 50 km/h nelle fasce orarie in cui è avvenuto il transito o del 50% se inferiore a 60 km/h. Tali soglie sono state fissate in considerazione delle velocità medie registrate nei giorni omologhi di anni precedenti in assenza di restringimenti per lavori, risultate pari a circa 70 km/h”

Traffico autostrada 2020: come fare domanda di risarcimento?

Per ottenere il rimborso è necessario presentare richiesta inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]; per validare il messaggio è necessario indicare il numero di carta e dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento relativa al pedaggio corrisposto nel tratto e nelle date oggetto del provvedimento. Ciò a meno che non sia stata utilizzata una carta o il Telepass (chi ha utilizzato questi metodi di pagamento dovrà solo comunicare il codice che identifica il titolo). Una volta terminate le opportune e puntuali operazioni di verifica, il rimborso sarà inviato tramite bonifico.

