Album più venduti e singoli nel 2019: Ultimo e De Palma primi

Recentemente, il 7 Gennaio 2020, la FIMI – Federazione Industria Musicale Italiana – ha reso nota la classifica degli album di maggior successo, sia in formato CD che in digitale e streaming dell’anno precedente. Prenderemo in considerazione la Top 10 sia degli album che dei singoli, che hanno visto prevalere rispettivamente Ultimo e Fred Di Palma.

Ultimo e Salmo dominatori della classifica degli album

Tra gli interpreti che hanno avuto maggior riscontro nell’anno appena trascorso svettano Ultimo e Salmo, che monopolizzano le prime quattro posizioni. Il cantautore romano è presente al top della classifica con Colpa delle Favole, uscito nell’Aprile 2019 e anche in quarta posizione, stavolta con un album del Febbraio 2018, Peter Pan. Per far capire meglio il successo di questo artista, basta dire che i suoi due lavori hanno conquistato, finora, 7 Dischi di Platino, 3 per l’album più recente e 4 per l’altro.



Altro grande protagonista della scorsa stagione è Salmo, che piazza due dischi al secondo e terzo posto: il suo album solista Playlist Live, che risale al Novembre 2018 e, insieme alla Machete Crew, di cui è fondatore e membro influente, Machete Mixtape 4, pubblicato nel Luglio dello scorso anno. Per il rapper sardo, rispettivamente 4 Dischi di Platino per Playlist Live, mentre con la Machete Crew raggiunge il doppio Platino.

A seguire, il recente Persona di Marracash, che chiude la Top 5, poi Start di Ligabue, Fedez con Paranoia Airlines, Marco Mengoni con Atlantico On Tour, Tiziano Ferro con il recentissimo (è uscito il 22 Novembre 2019) Accetto Miracoli e, a chiudere la Top 10, Bohemian Rhapsody (Original Soundtrack) dei Queen.



In questa classifica saltano all’occhio due cose: la totale prevalenza della musica italiana – l’unico disco non italiano è quello dei Queen – e l’assenza delle cantanti donne: bisogna scendere in 15a posizione per trovare la prima performer di sesso femminile, Billie Eilish con When We Fall Asleep, Where Do We Go? Il primo album di un’italiana si trova al 18° posto: è Diari Aperti di Elisa, risalente al 2018.

Colpa Delle Favole, la title-track dell’album di Ultimo

La classifica dei singoli: vince Fred De Palma

Per ciò che riguarda la classifica dei singoli 2019, domina Fred De Palma, artista torinese autore del tormentone estivo Una Volta Ancora, in cui duetta con Ana Mena. La canzone ha ricevuto ben 5 Dischi di Platino. Segue da vicino È Sempre Bello di Coez: per lui un brano di gran successo specialmente per il settore streaming di questa classifica: oltre 73 milioni di contatti sulla nota piattaforma Spotify.

Terzo posto sul podio per Pedro Capò: Calma (Remix) è una hit mondiale, di cui esistono anche una versione di Alice Keys e un remix di Alan Walker, a certificare il successo dell’artista originario di Puerto Rico. Quarta piazza per il vincitore del 69° Festival di Sanremo Mahmood, con Soldi. Nel resto della classifica, troviamo anche qui il trionfatore della Top 10 degli album, Ultimo, che occupa la 10a piazza con I Tuoi Particolari. Lo precedono Calipso di Charlie Charles (5° posto), Dove E Quando di Benji & Fede in 6a posizione, Con Calma, proposta da Daddy Yankee feat. Snow, che si posiziona al 7° posto, mentre in 8a e 9a posizione troviamo rispettivamente Boomdabash con Per Un Milione e Takagi & Ketra, Omi & Giusy Ferreri con Jambo.



Anche per questa classifica si possono fare le stesse considerazioni fatte per i singoli. I cantanti italiani sono in ampia maggioranza: gli unici artisti provenienti dall’estero sono infatti Pedro Capò e Daddy Yankee, entrambi provenienti da Porto Rico.

Piccola annotazione finale per due prodotti non contemplati in queste due liste: i vinili e le compilation. Ebbene, per questi due generi vale per il 2019 quel che valeva l’anno precedente: i primi due posti sono appannaggio di The Dark Side Of The Moon dei Pink Floyd e la compilation del Festival di Sanremo.

