Diretta Inter-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato - LIVE

Termometro Sportivo segue per voi la diretta LIVE di Inter-Atalanta, match valido per la 19a giornata di Serie A sabato 11 gennaio alle ore 20:45.

Diretta Inter-Atalanta: streaming, tv, formazioni e risultato finale (1-1)

Il commento finale di Inter-Atalanta

L’Inter viene stoppata in casa da una grandissima Atalanta: partita a doppia faccia, con un primo tempo giocato alla grande dai padroni di casa che hanno trovato subito il vantaggio con Lautaro Martinez e sfiorato il raddoppio con Lukaku.

Secondo tempo stra-dominato dall’Atalanta che ha trovato il pareggio al 70esimo con il solito Gosens (6 gol stagionali) e messo sotto la capolista, costringendola nella propria metà campo per tutti e 15 i minuti finali. La Dea ha la chance di vincere la partita con il rigore di Muriel al 90esimo ma “Batman” Handanovic torna a ipnotizzare dal dischetto a 3 anni dall’ultima volta.

L’Inter interrompe dunque la propria marcia trionfale in attesa di sapere cosa farà la Roma impegnata all’Olimpico contro la Roma; l’Atalanta raggiunge proprio i giallorossi al quarto posto.

La cronaca di Inter-Atalanta

ORE 22.39 FINISCE IL MATCH! 1-1 A SAN SIRO!

92′ – Borja Valero fa tutto da solo, sinistro dal limite che esce di 2 metri.

91′ – NELL’ATALANTA ENTRA CASTAGNE ED ESCE GOSENS

89 ‘ – HANDANOVIC PARA IL RIGORE A MURIEL! Il colombiano chiude col destro e lo sloveno azzecca l’angolo e respinge lateralmente.

88′ – RIGORE PER L’ATALANTA! FALLO DI BASTONI, DA DIETRO, SU MALINOVSKYI

87′ – Giocata efficace di Brozovic che supera De Roon con il sombrero e calcia al volo dal limite col sinistro: Gollini blocca in 2 tempi.

86′ – Azione splendida dell’Atalanta conclusa con il gran tiro di Gomez che si stampa sulla traversa: gioco però fermo per fuorigioco di Muriel.

83′ – AMMONITO GODIN

80′ – NELL’INTER ENTRA POLITANO ED ESCE LAUTARO MARTINEZ.

79′ – Azione infinita di Ilicic sulla destra, cross per Muriel che di testa non impensierisce Handanovic.

75′ – GOL ATALANTA! GOSENS! Cross al centro dell’area da parte di Ilicic, una spizzata di testa di Godin porta il pallone nella zona di Candreva che viene beffato da Gosens, grazie ad un tiro di controbalzo, anticipando l’esterno italiano e mette in porta alla sinistra di Handanovic.

74′ – Malinovskiy prova la giocata della partita: tiro al volo dai 25 metri, senza fortuna.

71′ – NELL’INTER ENTRA BORJA VALERO ED ESCE SENSI.

70′ – NELL’ATALANTA ENTRA MURIEL ED ESCE PASALIC.

67′ – Lautaro delizia il pubblico con un numero d’alta scuola: si perde poi nel secondo tentativo di dribbling su Toloi.

65′ – AMMONITO SENSI

61′ – Tentativo di ripartenza guidato da Lukaku e Candreva: ha la meglio la difesa bergamasca.

55′ – PALO DI MALINOVSKYI! Che botta dal limite dell’area col sinistro a giro: Handanovic si butta ma la palla finisce sul montante.

54′ – NELL’ATALANTA ENTRA MALINOVSKYI ED ESCE ZAPATA.

52′ – Toloi si ritrova il pallone tra i piedi da posizione interessante: pessimo il sinistro.

48′ – Lukaku è incontenibile: straripante, supera Palomino di forza sulla sinistra e mette in mezzo: Candreva arriva in ritardo.

ORE 21.50 INIZIA IL SECONDO TEMPO

ORE 21.34 FINISCE IL PEIMO TEMPO

42′ – AMMONITO PALOMINO

40′ – Handanovic respinge un colpo di testa ravvicinato di Toloi, che sulla ribattuta inciampa e colpisce di ginocchio a pochi centimetri dalla linea di porta; deviazione decisiva di Godin in corner.

37′ – Altra sponda, stavolta Zapata per Gomez: tiro dai 20 metri al lato, ma era tutto fermo per offside del colombiano.

34′ – Sponda di Lukaku che serve Godin arrivato al limite dell’area: conclusione di sinistro non indimenticabile.

32′ – Prima mezz’ora difficile per Zapata al rientro: pochi palloni toccati.

28′ – Lukaku straripante: ha vinto sin qui quasi tutti i duelli fisici ingaggiati con gli avversari.

24′ – AMMONITO DE ROON.

22′ – Occasionissima Inter! Lautaro Martinez imbeccato da Lukaku in area supera Gollini con il colpo sotto, ed il pallone viene respinto di testa sulla linea di porta da Palomino.

18′ – Ancora Zapata: cross da destra di Hateboer, il colombiano colpisce di testa ma senza precisione.

15′ – Occasione Atalanta: sponda di Gosens per Zapata che dal centro dell’area colpisce debolmente di testa: blocca Handanovic.

13′ – Incomprensione tra Lukaku e Lautaro sulla sinistra: banale palla persa.

9′ – Tacco di Ilicic a metà campo per liberare Pasalic che arrivato al limite conclude col sinistro: palla fuori di un metro.

6′ – Inter ancora in ripartenza con Lukaku: il belga viene anticipato prima del tiro da Toloi.

4′ – GOL DELL’INTER! LAUTARO MARTINEZ! Splendida combinazione tra Lukaku e Lautaro al limite: il belga serve l’argentino, Martinez dribbla secco Toloi e conclude dall’interno dell’area col destro. Pallone sotto le gambe di Gollini.

1′ PALO DI LUKAKU! Il belga difende palla e riesce a concludere in mezzo a 4 difensori dal limite dell’area: palo pieno!

ORE 20.47 – INIZIA LA PARTITA!

L’avvicinamento a Inter-Atalanta

20.45 – Squadre in campo! Tutto pronto per l’inizio!

20.30 – Novità di formazione da entrambe le parti: nell’Inter torna titolare Sensi, nell’Atalanta si rivede dal 1′ Zapata a distanza di 3 mesi dall’ultima volta.

20.15 – Gentili lettori, buonasera e benvenuti alla diretta di Inter-Atalanta!

Le formazioni ufficiali di Inter-Atalanta

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Martinez, Lukaku.

ATALANTA (3-4-1-2) Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

La preview del match

Inter-Atalanta è il terzo anticipo della 19esima giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata: fischio d’inizio previsto per le ore 20.45 di sabato 11 gennaio allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

Diretta Inter-Atalanta: il big match della 19esima giornata

L’Inter non poteva iniziare il 2020 in modo migliore: la netta vittoria ottenuta al San Paolo contro il Napoli è l’ennesimo attestato di forza e di credibilità per una squadra che, visti i risultati al di là di ogni più rosea aspettativa, è obbligata a credere allo scudetto, nonostante la presenza di squadre come Lazio e Juventus che vantano un percorso fenomenale fin qui. Ultima giornata del girone e Inter-Atalanta ultimo test decisivo, contro la squadra più prolifica di tutto il campionato: si tratta di un match per cuori forti.

L’Atalanta arriva a San Siro – o torna, visto che il Meazza è lo stadio dei nerazzurri in Champions League – con l’entusiasmo alle stelle: è infatti reduce da un doppio 5-0 rifilato a Milan e Parma, entrambe le volte in casa e vanta il miglior attacco del campionato e uno dei migliori in tutta Europa. I ragazzi di Gasperini si ritrovano a -1 dal quarto posto, obiettivo (non) dichiarato da inizio stagione e non hanno intenzione di interrompere il proprio percorso sul più bello. Inter-Atalanta sarà un test importante anche in vista dei big match che aspettano la Dea in Champions League.

Diretta Inter-Atalanta: le probabili formazioni della partita

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro, Lukaku.

Allenatore: Conte

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Ilicic.

Allenatore: Gasperini

Dove vedere il match in diretta tv o streaming

Il match verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su DAZN. Gli abbonati al servizio Sky+Dazn potranno seguire la partita anche sul canale 209 di Sky.

