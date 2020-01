Condividi su

Green Day: nuovo album e prossimo singolo, ecco la data

Sono passati ventisei anni da quel 1994 in cui il terzo album impose i Green Day all’attenzione del mondo. Dookie ebbe un riscontro straordinario, con oltre 10 milioni di dischi venduti negli USA e 15 milioni nel resto del mondo; e per molti è ancora il loro album migliore. Un simile successo – arrivato quasi all’improvviso – avrebbe potuto essere fatale per molte band: ma non per i californiani, che hanno continuato a suonare e non si sono persi per strada. Il 7 Febbraio 2020, infatti, pubblicheranno il disco numero tredici, Father Of All Motherfuckers, uno degli album più attesi del 2020.

La tracklist del nuovo album

A fornire ulteriori informazioni circa il nuovo lavoro è stato il sito Green Day Fans. Secondo queste indiscrezioni, un certo Jason si sarebbe visto recapitare un plico al cui interno avrebbe trovato la copertina del prossimo disco, che riporterebbe anche la lista delle canzoni che faranno parte di Father Of All Motherfuckers:



01 Father Of All…

02 Fire, Ready, Aim

03 Oh Yeah!

04 Meet Me On The Roof

05 I Was A Teenage Teenager

06 Stab You In The Heart

07 Sugar Youth

08 Junkies On A High

09 Take The Money And Crawl

10 Graffitia



Prima dell’arrivo del disco, i Green Day faranno uscire – il 16 Gennaio – il singolo Oh Yeah!, che farà compagnia ai già noti Father Of All… e Fire, Ready, Aim, pubblicati nei mesi scorsi.

Green Day: presentazione a casa di un fan?

C’è ancora un’altra notizia che ha scosso i fan dei Green Day: il frontman Billie Joe Armstrong, con due video sulla sua pagina Instagram, ha comunicato che desidererebbe far svolgere la presentazione del nuovo album proprio nell’abitazione di un fan della band di Berkeley.

In questi post, Billie Joe è stato molto chiaro affermando: “Pare che il nostro nuovo disco arriverà tra circa un mese, quindi stiamo programmando tante cose. Ci saranno sorprese. Ma pensavo a una cosa: qualcuno di voi ha un grande giardino nel quale si possa organizzare una grande festa? Intendo: un posto in cui possiamo suonare a casa vostra, nel vostro garage o nel vostro cortile? Oppure che ne so: avete un fienile, una chiesa, o il parcheggio di una chiesa? Sapete, io sono stato concepito nel parcheggio di una chiesa. In ogni modo si tratta di un saluto, di divertirsi, di un po’ di leggerezza: un party in giardino con la vostra band preferita, i Green Day“.

Il video di Father Of All…

Sempre aggressivi, ma meno punk

Il nuovo album dei Green Day ci restituisce un gruppo sempre coeso e capace di brani taglienti e diretti, anche se bisogna dire che la veemenza dei loro primi lavori si è diluita nel corso degli anni. Diciamo che se prima la componente punk era di molto prevalente su quella pop, ora questi due generi sono più bilanciati.

Loro, del resto, non sono mai stati una punk band dura e pura: manca quell’attitudine stradaiola che possono avere solo le band che provengono dalle periferie delle grandi metropoli americane o europee. I Green Day, così come Millencolin, NoFx e Offspring hanno invece avuto origine nelle università. Del resto Basket Case, il brano forse più rappresentativo della band, è nato con riferimento al periodo del college vissuto da Billie Joe Armstrong.

Appuntamento a Giugno in Italia

I Green Day, band attualmente composta da Billie Joe Armstrong, chitarrista e cantante, Mike Dirnt al basso, e Tré Cool alla batteria, hanno non solo in progetto di pubblicare il nuovo disco, ma anche di imbarcarsi in un tour mondiale, l’Hella Mega Tour, che inizierà l’8 Marzo a Singapore e si concluderà il 29 Agosto a Philadelphia. Questa serie di eventi live, che lì vedrà condividere le scene con Fall Out Boy e Weezer, ha in programma anche due date nel nostro Paese: il 10 Giugno a Milano, allo stadio San Siro e l’11 Giugno a Firenze, nel corso del festival Firenze Rocks.

