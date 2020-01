Condividi su

Dogman: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Dogman è un film del 2018 diretto da Matteo Garrone – al cinema con la sua versione del Pinocchio di Collodi– ed è liberamente ispirato alla vera storia del Canaro della Magliana, figura controversa e simbolo di una periferia oscura e degradata.

La produzione cinematografica vede tra i protagonisti l’attore emergente Marcello Fonte, premiato al Festival del Cinema di Cannes e, al suo fianco Edoardo Pesce, nel ruolo dell’antagonista.

Dogman: trama del film di Matteo Garrone, tratto da una storia vera

Questa sera, su Rai 3, andrà in onda il capolavoro di Matteo Garrone, Dogman, uscito trionfante dalla presentazione al Festival del Cinema di Cannes, vincitore di sette Nastri d’argento e ben nove David di Donatello.

Interpretato da Marcello Fonte, il Canaro gestisce un negozio di tolettatura adibito a rifugio per cani abbandonati. La sua attività, sulle rive del litorale laziale, si trova accanto ad una sala biliardo e un negozio di compro oro. Per vivere in pace e per potersi dedicare ai suoi adorati animali, il Canaro, Marcello, accetta ogni tipo di sopruso da parte del cosiddetto bullo di paese, Simone, un ex pugile interpretato da Edoardo Pesce. Quando Simone sceglie di impossessarsi del negozio di Marcello per i suoi affari, il Canaro troverà un modo feroce e inatteso di vendicarsi.

Dogman: anticipazioni e curiosità sul film. La metafora del “canaro”

La prima scena del film, prologo dell’intera vicenda, mostra una dozzina di cani randagi rinchiusi nelle proprie gabbie e terrorizzati dalla ferocia di un pitbull. Questa sequenza altro non è che la metafora che racchiude l’intero significato dell’opera cinematografica di Matteo Garrone.

Un uomo che prevarica su tutti, che agisce indisturbato ai danni dei suoi compaesani i quali, preferiscono rintanarsi nelle proprie case, nel cupo grigiore della periferia, caratterizzata da soprusi e criminalità. Il Canaro, figura emblematica, trascorre intere giornate ad osservare il mare, in compagnia dei suoi cani. Quando si rende conto che, ad essere a rischio, non è solo la propria incolumità ma l’intero equilibrio uomo-bestia-natura, troverà in sé il coraggio di agire e porre fine ai violenze del pugile Simone.

