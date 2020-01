Condividi su

Capodanno cinese a Milano: il 25 gennaio si festeggia l’anno del topo

Ecco come si festeggia il capodanno cinese a Milano: tra parate e manifestazioni, il capoluogo meneghino si prepara all’evento tradizionale orientale.

Il capodanno cinese a Milano è un evento da non perdere

La città milanese si appresta a trascorrere due settimane di festa: è in arrivo il capodanno cinese, uno degli eventi più importanti e più belli dell’anno che avrà luogo in Via Paolo Sarpi. Conosciuto anche come Festa di Primavera o capodanno lunare, quest’anno cadrà sabato 25 gennaio e, secondo il calendario cinese, avrà inizio l’anno del topo lasciando alle spalle l’ultimo anno sotto il segno del maiale.

La data che darà il via alla festività non è ancora confermata, ma con tutta probabilità la festa inizierà il 26 gennaio. Come ogni anno non mancheranno le decorazioni nella Chinatown milanese: tra draghi di carta, ombrellini colorati e musica tradizionale, prenderà luogo anche la sfilata del Dragone cinese e seguiranno varie manifestazioni sportive con le esibizioni di arti marziali e di danza. La parata partirà da Piazza Gramsci e arriverà a Piazza Baiamonti e, per l’occasione, tutti i negozi in zona resteranno aperti.

È un evento da non perdere per venire a conoscenza delle tradizioni, degli usi, dei costumi e del buon cibo – che è possibile assaggiare nei vari ristoranti cinesi della città – di questa popolazione asiatica. Il colore centrale è il rosso, considerato dai cinesi il motivo dell’amore, del sangue, della passione ma anche ritenuto come portatore di fortuna per eccellenza. Inoltre, si terranno altri spettacoli nei vari teatri del capoluogo meneghino.

Stando a quanto scritto su Mymi, la festa sarà organizzata dall‘Associazione Diamoci La Mano con la collaborazione di tutte le associazioni cinesi di Milano. Il capodanno cinese è un’ottima scusa per passare dei giorni di vacanza all’insegna di una festa totalmente diversa dalle abituali tradizioni italiane.

