Classifica ricavi squadre calcio: pubblicata la Deloitte Football Money League 2020. Per la prima volta nella sua storia il Barcellona è in cima.

Condividi su

Classifica ricavi squadre calcio Europa: ecco la top 20 e le italiane

Classifica ricavi squadre calcio: pubblicata la Deloitte Football Money League 2020. Per la prima volta nella sua storia il Barcellona è in cima.

Classifica ricavi: Barcellona primo per la prima volta

Nel 2020, per la prima volta nella sua storia, il Barcellona conquista il primo posto della Deloitte Football Money League, l’autorevole classifica dei club calcistici europei stilata in base ai ricavi. Non si tratta dell’unico record raggiunto dai blaugrana: superata per la prima volta la soglia degli 800 milioni di euro di ricavi.

Infatti, il fatturato del Barça nella stagione 2018/2019 è stato di 840 milioni di euro (l’anno scorso si era fermato a 690 milioni), scavalcati gli acerrimi rivali del Real Madrid fermi a quota 757,4 milioni di euro; i blancos erano in testa alla classifica del 2019 con poco meno di 751 milioni di euro. Ultimo posto sul podio per il Manchester United che nella scorsa stagione ha fatto registrare un fatturato di 711,5 milioni di euro in netta crescita rispetto ai 665,8 milioni della stagione 2017-2018.

Classifica sportivi social 2019: Rossi batte tutti, ecco i numeri

Inter, Roma e Napoli in Top 20

Seguono i Red Devils i tedeschi del Bayern Monaco con 660 milioni, chiude la top five il Paris Saint Germain con quasi 636 milioni di euro. La top ten include tutte squadre della Premier League (Manchester City, Liverpool, Tottenham, Chelsea) a eccezione dei campioni d’Italia della Juventus (459,7 milioni di euro) che salgono di una posizione.

Fuori dalla top ten rimane l’Arsenal, al dodicesimo posto il Borussia Dortmund, in tredicesima posizione un’altra spagnola l’Atletico Madrid. Quindi, arriva il turno dell’Inter al 14esimo posto, come nell’edizione 2019, vicina ai nerazzurri la Roma scesa al 16esimo (scavalcata quest’anno dallo Schalke). Olympique Lione, West Ham ed Everton sono davanti al Napoli che entra in top 20 (mentre sparisce il Milan che l’anno scorso era 18esimo).

Classifica social Serie A 2019: post e interazioni, ecco la top 15

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]