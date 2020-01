Condividi su

Tabelle condominio 2020: quando rientrano garage e cantina, i casi

Sulle tabelle condominio 2020 possono esserci dei legittimi dubbi riguardo alla ripartizione delle spese, soprattutto se si è proprietari di un appartamento con annesso garage o cantina oppure se si ha un box nell’immobile ma non l’appartamento. Nonostante questo bisogna pagare alcune spese relative alla bolletta condominiale, come se avessimo millesimi in più (nel primo caso) e a sé stanti (nel secondo). Può capitare quindi di avere un appartamento uguale a un altro ma pagare di più perché noi abbiamo un garage e l’altro no; ma può anche capitare di dover pagare la pulizia delle scale e la manutenzione dell’ascensore anche se in quell’immobile abbiamo solo una cantina. È davvero legittimo tutto questo? La risposta è affermativa e ciò è stato ribadito anche da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32290 del 13 dicembre 2019.

Tabelle condominio 2020: proprietario di garage o cantina, come funziona per le spese?

La Cassazione ha pertanto ribadito che le pertinenze come garage e cantine rientrano nelle tabelle millesimali e pertanto sono voci da includere nella ripartizione delle spese condominiali. Come spiega La Legge Per Tutti, non è la prima volta che la Cassazione si pronuncia in tal senso, avendo affermato più volte che nell’ottica di revisione delle tabelle millesimali occorre considerare “i valori di tutte le porzioni immobiliari, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi” quali superficie, luminosità esposizione e via dicendo, che vanno a incidere sul valore delle stesse, considerando anche le pertinenze delle proprietà, che contribuiscono all’accrescimento del valore patrimoniale dell’immobile.

Chi ha un appartamento con garage o cantina, dunque, pagherà di più le spese condominiali rispetto a chi è il proprietario di un solo appartamento. Al tempo stesso, chi in un immobile è privo di appartamento ma risulta proprietario di un box o di una cantina, dovrà comunque versare la propria quota.

