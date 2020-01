Condividi su

Certificati e autocertificazioni 2020 online: come farli, la guida

Si chiama ANPR ed è un acronimo che sta per Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. Si tratta sostanzialmente di un’anagrafe digitale che a oggi raccoglie circa 5.400 comuni, ovvero più della metà di quelli italiani. La ANPR andrà a sostituire le anagrafi degli 8.000 Comuni presenti in Italia, diventando così un riferimento fondamentale per la Pubblica Amministrazione, ma anche per i cittadini, i quali, accedendo ai servizi online, potranno richiedere anche certificati e autocertificazioni online.

ANPR per certificati e autocertificazioni: come accedere

L’ANPR consentirà di agevolare (e accelerare ulteriormente) la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, con il fine di migliorare i servizi per il cittadino e snellire le procedure burocratiche, nonché i costi previsti.

Come spiega Studio Cataldi, in qualità di banca dati centralizzata, l’ANPR permetterà di concretizzare diverse innovazioni di cui si parla da tempo relativamente al rapporto tra cittadino e PA: tra queste spiccano il Domicilio digitale, il Fascicolo Sanitario Elettronico e il Censimento Permanente.

Per accedere al servizio sarà necessario esser emuniti delle apposite credenziali che servono per entrare nei portali della pubblica amministrazione. Quindi, i cittadini che risiedono nei comuni già inseriti nell’ANPR, potranno accedere al portale se in possesso di identità digitale SPID, Carta d’Identità Elettronica oppure Carta Nazionale dei Servizi. Una volta entrati si potrà accedere ai dati presenti nel database, tra cui le proprie generalità, lo stato civile, la cittadinanza, le informazioni sulla carta d’identità, la famiglia anagrafica e i dati sulla residenza.

Certificati e autocertificazioni online tramite ANPR: come fare

Tramite ANPR sarà possibile anche richiedere il rilascio di certificazioni e autocertificazioni, tramite moduli debitamente precompilati in base alle informazioni contenute. Non ci sarà più bisogno di recarsi fisicamente allo sportello del Comune, fare la fila e far fronte a noiose procedure burocratiche. Il rilascio dei certificati sarà possibile online, così chi avrà bisogno di un certificato di nascita, di matrimonio, uno stato di famiglia o altri tipi di autocertificazioni, potrà seguire una breve procedura telematica comodamente da casa.

Ovviamente, a seconda della pratica, ci sarà un costo da sostenere, relativo prevalentemente alla marca da bollo, che bisognerà aver preventivamente acquistato e il cui costo varia a seconda del tipo di documento richiesto.

