Monza-Como, match valido per la 22a giornata della Serie C Girone A 2019/2020, si disputerà domenica 19 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio Brianteo.

Condividi su

Monza-Como: probabili formazioni, quote e pronostico

Monza-Como, match valido per la 22a giornata della Serie C Girone A 2019/2020, si disputerà domenica 19 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio Brianteo

Questa non potrà mai essere una partita come le altre: si tratta infatti di uno dei derby più sentiti del calcio lombardo e le due squadre si affronteranno questa domenica in un altro atto della loro rivalità.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Monza-Como

MONZA. Mister Brocchi dovrà fare a meno del centrocampista Marco Fossati che salterà il match contro il Como per squalifica. Tra i pali il solito Lamanna, così come in difesa sicura la presenza dell’ex Milan Gabriel Paletta. Davanti la difesa agirà Iocolano, perno del centrocampo biancorosso, mentre in avanti ci sarà Chiricò alle spalle della coppia d’attacco Finotto-Gliozzi.

COMO. L’allenatore comasco Banchini dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno vinto nel turno precedente contro il Gozzano. In porta Zanotti, difeso dal terzetto composto da Toninelli, Solini e Crescenzi. Centrocampo a quattro con Iovine, Celeghin, Bellemo e Marano, mentre in avanti confermato il tridente Ganz, De Nuzzo, Miracoli.

Monza (3-4-1-2): Lamanna; Bellusci, Marconi, Paletta; Lepore, Rigoni, Iocolano, Armellino; Chiricò; Finotto, Gliozzi.

Como (3-4-3): Zanotti; Toninelli, Solini, Crescenzi; Iovine, Celeghin, Bellemo, Marano; Ganz, De Nuzzo, Miracoli.

Le quote e il pronostico del match

Il Monza si trova in vetta alla classifica con 49 punti, 40 gol fatti e solo 11 gol subiti nelle prime venti giornate di Serie C. La squadra biancorossa viene da quattro vittorie e un pareggio negli ultimi cinque incontri, dunque vorrà trovare un’altra vittoria per consolidare ancora di più il primato in classifica.

Altalena di risultati quella del Como, che viene da due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite. Momentaneamente al decimo posto in classifica con 26 punti, 23 gol siglati e 20 incassati, i comaschi proveranno a raccogliere un risultato positivo contro la squadra più forte del girone A.

I favoriti per la vittoria finale sono i padroni di casa, infatti anche le quote sono dalla loro parte:

Vittoria Monza 1.45

Pareggio 3.98

Vittoria Como 6.65

Considerati i numeri scritti sopra, potrebbe essere una partita ricca di gol: l’Over 2.5 è quotato a 2.00.

Il nostro pronostico per l’esito finale è 1+Over 2.5. Se volete scommettere sul risultato esatto il nostro consiglio è per il 2-1 del Monza, quotato a 8.75.

Dove vedere Monza-Como in diretta tv e streaming

Il match verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su Eleven Sports.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]