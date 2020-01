Condividi su

Francesco Gabbani: nuovo album in uscita, significato e titolo canzoni

Francesco Gabbani torna a dare l’assalto al Festival di Sanremo. Sarà uno dei contendenti della 70a edizione, che si svolgerà nella città dei fiori dal 4 all’8 Febbraio. Il cantautore apuano (è nato a Carrara il 9 Settembre 1982) porterà sul palco l’inedito Viceversa, che darà il nome anche al suo prossimo album, in uscita a San Valentino.

Francesco Gabbani: il ritorno a Sanremo

Dici Francesco Gabbani e la mente corre inevitabilmente a Occidentali’s Karma, il brano con cui vinse il Festival nel 2017 e rappresentò l’Italia (6° classificato e vincitore del Premio della Sala Stampa) all’Eurovision Song Contest. Il gorilla che balla sulle note della sua canzone rimane una delle cose che più sono rimaste impresse nell’immaginario musicale collettivo, anche per chi non è un assiduo spettatore della kermesse sanremese. A tre anni da quella vittoria e a quattro da quando, nel 2016, vinse tra le Nuove Proposte con Amen, Francesco Gabbani ritorna tra i Big che punteranno alla vittoria finale a Sanremo. Il pezzo che ha scelto per la competizione canora è Viceversa, scritta insieme a Pacifico, un brano che dà anche il nome al prossimo album, che uscirà il 14 Febbraio 2020 e distribuito dalla Bmg.

Francesco Gabbani - Occidentali's Karma (Official Music Video)

Il significato della canzone Viceversa

Cosa si aspetta Francesco Gabbani dal 70° Festival di Sanremo e qual è il significato della canzone in gara, Viceversa? L’artista lo ha spiegato in una sua comunicazione ufficiale: “Sono orgoglioso di tornare sul palco dell’Ariston con un brano che mostra la mia faccia più intimista ed emozionale, che è sempre esistita, ma che probabilmente il pubblico del Festival di Sanremo ancora non ha avuto modo di cogliere. Viceversa suggerisce l’opportunità di aprire una finestra sulla consapevolezza che, in un mondo che punta tendenzialmente tutto sull’individualismo, il vero senso dell’amore, di qualsiasi natura sia, trova la sua vera dimensione nella condivisione, nel bisogno reciproco, nella solidarietà, nell’andata e nel ritorno“. Francesco Gabbani vuole fare conoscere al pubblico anche un altro lato di sé, diverso da quello, irriverente e scanzonato, che il grande pubblico conosce bene.

Tracklist e significato dell’album

Il nuovo album di Francesco Gabbani, che porta anch’esso il nome Viceversa, sarà acquistabile a partire dal prossimo 14 Febbraio. Conterrà nove canzoni:

Einstein

Il Sudore Ci Appiccica

Viceversa

Cinesi

Shambola

Duemiladiciannove

È Un’Altra Cosa

Bomba Pacifista

Cancellami

Motivo ispiratore e linea-guida dell’intero album, secondo il comunicato stampa che ne anticipa l’uscita è “il rapporto tra individualità e collettività: ogni brano suggerisce un punto di vista diverso nel cercare di interpretare la complessa relazione tra te stesso e gli altri, tra la personalità singola e il sistema sociale“. Un obiettivo ambizioso, al quale comunque Francesco Gabbani non è nuovo. Del resto, anche il testo di Occidentali’s Karma conteneva riferimenti “colti”. Il nuovo disco, già ordinabile, uscirà sia in digitale che su due versioni CD, Standard e Deluxe.

Chi è Francesco Gabbani

Avere i genitori proprietari di un negozio di strumenti musicali permette a Francesco Gabbani di avere la possibilità di sperimentare molto precocemente sonorità diverse: infatti già da piccolo dimostra interesse per il mondo della musica.

Partito come aspirante batterista, si accorge presto che lo strumento che più gli è congeniale è la chitarra. Si accosta al professionismo come tecnico del suono, ma non disdegna le esibizioni live come frontman dei Trikobalto, che arrivano a pubblicare un disco, prima che il musicista toscano decida di muoversi da solo nel music business. Il primo risultato del suo lavoro solista è, nel 2014, l’album Greitist Itz.

Ma è alla sua partecipazione all’edizione 2016 di Sanremo che deve i suoi primi sprazzi di popolarità. Infatti, la sua vittoria tra le Nuove Proposte con Amen, che porta a casa anche il Premio della critica “Mia Martini”, e il Premio al miglior testo “Sergio Bardotti”, gli vale la possibilità di farsi conoscere, pubblicare il suo secondo lavoro in studio, Eternamente Ora, e di partecipare come Big all’edizione successiva, in cui trionfa con Occidentali’s Karma.

Alla vittoria fa seguito l’album Magellano, Disco di Platino, e un tour di grande successo, che prosegue nel 2018 con Magellano È Ancora In Viaggio. L’anno passato è la volta di due singoli, È Un’Altra Cosa e Duemiladiciannove, che fanno da apripista al nuovo album.

