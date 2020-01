Condividi su

Serie A, Lazio-Sampdoria: probabili formazioni, pronostico e quote

Lazio-Sampdoria è il primo anticipo della 20esima giornata di Serie A. Calcio d’inizio previsto sabato 18 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

La Lazio oggi occupa la terza posizione in classifica a 42 punti ed è reduce dalla vittoria in casa contro il Napoli per 1-0. Dieci successi consecutivi in campionato per una squadra da record che ora sogna addirittura lo scudetto. Nel frattempo saranno undici?

La Sampdoria ora occupa la quintultima piazza in classifica con 19 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Brescia per 5-1. Fase di ripresa per la Doria dopo un avvio di stagione da incubo, ma c’è ancora parecchio da lavorare.

La classifica di serie A aggiornata

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite fra le due formazioni, la Lazio ha fatto registrare 7 vittorie, 1 sconfitta e 2 pareggi.

I capitolini arrivano a Lazio-Sampdoria con la seconda miglior difesa (17 reti subite), il secondo miglior attacco (41 reti segnate) e la seconda miglior differenza reti (+24), mentre la Sampdoria ha il quinto peggior attacco (19 reti).

La partita sarà diretta dal signor Daniele Chiffi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Mauro Vivenzi e Alessandro Lo Cicero. Addetti al VAR saranno Gianluca Manganiello e l’assistente Alessandro Costanzo.

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Lazio-Sampdoria

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony, Caicedo, Immobile

Allenatore: Simone Inzaghi

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Chabot, Colley, Murru, Thorsby, Ekdal, Vieira, Linetty, Gabbiadini, Quagliarella

Allenatore: Claudio Ranieri

Le quote e il pronostico di Lazio-Sampdoria

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è quotata a 1.40, mentre quella degli ospiti della Sampdoria si attesta a 8.35. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è di 4.81.

Match che appare a senso unico, ma non troppo: si consiglia di giocare un Over 2.5.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Lazio-Sampdoria potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

